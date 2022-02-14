«Выбираю – купить хлеб или заплатить за свет». На Кубани больной женщине и ее сыну отключили электричество за долг в 4 месяца

Свет в доме больной женщины погас три дня назад. Фото: Апшеронское ХКО

Жительница небольшой станицы в Апшеронском районе Елена Дряхлова с трудом справляется с финансовыми проблемами. После того, как здоровье 47-летней женщины два года назад дало сбой, она вынуждена каждый день пересчитывать копейки. Эту – на хлеб, другую – на молоко. На большее зачастую не хватало. Доходов, кроме пособия на ребенка в 1 000 рублей, у семьи нет. Старший сын перебивался сезонными заработками, а зимой их нет.

- Я болею с раннего детства, но в августе 2020 года стало совсем плохо. Мучали приступы кашля, я задыхалась, - рассказала «КП»-Кубань» Елена. – До этого времени я работала то в магазине, то санитарочкой, но потом я поняла, что сил просто нет, боялась за свою жизнь, пришлось сидеть дома.

Женщина не может работать из-за приступов бронхиальной астмы и других болячек, а на руках – 13-летний сын и неоплаченные квитанции за коммуналку. Долги за свет выбивали Елену из колеи и не давали покоя, но нужно было кормить подрастающего школьника, и при распределении денег она всегда делала выбор в пользу еды. Так и вышло, что Елена задолжала электросетям за 4 месяца около 3 тысяч рублей. В пятницу, 11 февраля, в небольшом домике маленькой семьи погас свет. Больную женщину отключили за неуплату без предупреждения.

- Сначала я подумала, что у нас просто авария, позвонила на горячую линию, и там мне сказали, что света нет из-за долга. Сумма может показаться небольшой, но для меня непосильна, - отметила Елена.

После лечения в Краснодаре врачи рекомендовали своей пациентке оформить инвалидность. Тогда у нее будет небольшой, но стабильный доход, она сможет получить компенсацию за коммунальные услуги и статус малообеспеченной для получения пособия. Но в местной больнице ей отказали – сказали, что первичные медицинские документы оформлены неправильно. Но лекарствами снабжали, и на том спасибо.

- Мне стали говорить - вот тут подписи нет, тут диагноз не проставлен, вам нужно еще раз ехать к пульмонологу. В общем, сказали, что инвалидность мне не положена. Но без нее я просто пропаду. Я держалась почти два года в режиме жестокой экономии, но силы у меня иссякают. А тут еще свет отключили. Сыну нужно заниматься, учиться. Как теперь быть? - призналась Елена.

Видя, какие испытания выпали на долю Елены, ее подруга выложила пост в местном паблике. История Елены тронула людей, и они сообща решили помочь женщине и ее сыновьям. Первыми на помощь пришли апшеронские казаки и атаман Сергей Волошин.

- Мы поехали к женщине домой. Увидели, что семья живет небогато, как и большинство станичников. Дом небольшой, но ухоженный, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Апшеронского ХКО. – Женщина в отчаянии, но помощь обязательно окажем. Мы привезем семье дрова, продукты уже есть, депутаты будут помогать с медицинскими документами, чтобы оформить пенсию по инвалидности. Подумаем, как помочь старшему сыну с работой. Он хоть и каменщик, но сейчас не сезон, поэтому дохода тоже нет.

Атаман Сергей Волошин и его заместитель Алексей Иванцов первыми откликнулись на призыв о помощи. Фото: Апшеронское ХКО

Не оставили в беде Елену местные жители. Они собрали деньги и уже закрыли долг за электричество. А значит, в дом вернется свет.

- Завтра приедет бригада и подключит жительницу станицы. К сожалению, Адыгейские сети не уведомили ни нас, ни женщину об отключении от света, - рассказала заместитель главы администрации Нефтегорского городского поселения Апшеронского района Александра Федотова. - Мы выедем с комиссией в среду, посмотрим, что еще нужно семье. Сейчас волонтеры привезли продукты. Также мы готовы предоставить машину, чтобы Елена Владимировна смогла съездить на медицинскую комиссию в больницу. У нее есть мой номер телефона. Если что-то понадобится, я всегда на связи.

Сейчас Елена Дряхлова благодарит всех, кто помог ей в не самый легкий период жизни. Она верит, что временные трудности преодолимы, если рядом окажутся неравнодушные люди.