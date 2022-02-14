Грабитель-«лифтер» дважды за день напал на женщин в Краснодаре и отобрал ценности

Нападения на женщин попали на камеру видеонаблюдения. Фото: скриншот видео

Одно из нападений произошло утром 14 февраля в доме по улице Калинина, 350, в Краснодаре.

- За мной в лифт зашел молодой человек. Половина лица у него была закрыта чем-то вроде медицинской маски. А на голове капюшон. Он стоял у двери лифта некоторое время, а потом подошел ко мне с ножом и потребовал, чтобы я отдала сотовый телефон, - рассказала "КП"- Кубань" одна из потерпевших.

Несмотря на то что лицо мужчина пытался скрыть под маской, женщина разглядела на нем шрам.

- Ему было лет 25-30, - вспоминает жертва нападения.

Спустя несколько часов, мужчина со схожими приметами совершил похожее ограбление в доме на улице Российской. Также в лифте, угрожая ножом, он заставил местную жительницу выйти с ним на 22-м этаже. Там он украл у нее 10 тысяч рублей и телефон.

Мужчине удалось скрыться.

В полиции Краснодара дерзкого грабителя уже ищут.

- Действительно, было два нападения за день. В настоящее время все необходимые мероприятия проводятся правоохранителями, мы выясняем его личность, - сообщил "КП" - Кубань" официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Будьте осторожны!