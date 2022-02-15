Наташа Королева в розовой пачке вызвала оторопь

Наташа явно не желает мириться с биологически возрастом. Фото: скриншот видео

Наташе Королевой не впервой поражать своих поклонников смелыми нарядами. Того и глядишь, отберет статус женщины без комплексов у коллеги по сцене Лолиты Милявской. Ведь что только не сделаешь, чтобы попасть на первые полосы таблоидов и снова заставить о себе говорить. Ради этого исполнительница «Желтых тюльпанов» даже втиснулась в розовую пачку и в сетчатое боди. Пухлые ножки певицы украшали высокие ботфорты на шпильке, а пышные груди норовили выскочить из кожаного корсета, рассказывает kp.ru.

Правда, фолловеры наряд не оценили. Получилось не провокационное садомазо, заявили они, а клоунское представление. Возможно, что все испортило нарочито детское поведение Наташи и ее лишний вес. Звезда 90-х серьезно обросла жирком в последнее время.

- Крупная Наташа стала. Руки - жесть, пухляхи.

- Наташа, ну и наряд. Уже точно не по возрасту...

- Перебор немножко, сами сказали 49 на носу. Престарелая принцесса.

- Куда эти наряды, только подчеркивают лишний вес, ужас!

- Вот зачем перед Архипом это показывать. Срочно на диету! – подписчики совсем не щадили чувств Королевой.

Впрочем, певица все восприняла с юмором. Мол, не для славы старается, а ради благополучия единственного сына Архипа. Вместе с наследником они участвовали в проекте шоу "Две звезды. Отцы и дети". Но то ли мать очень сильно поразила сына своим видом, то ли все же талантом Архип пошел не в родителей. Номер семейного дуэта на шоу провалился. Архип путал слова, а затем и вовсе дал петуха, потерял голос и начал откровенно фальшивить.

- Архип был смущен, что даже перепутал слова, но я же мать и я умею удивлять. Не судите строго, шалю! - попыталась оправдаться за конфуз Наташа.

Архип уже пробовал себя на разных поприщах, но родители не теряют надежды, что 19-летний сын все же пойдет по их стопам и обретет себя в шоу-бизнесе. Сама Королева считает, что все уже сделала для того, чтобы оставить свой след в отечественном шоу-бизнесе, поэтому сейчас уже можно и расслабиться. Тем более что еще пару лет и жена стриптизера Тарзана разменяет пятый десяток, напоминает о возрасте главной российской русалки kp.ru.

- Девочки, 49 на носу. Это трудный переходный возраст, в нем нельзя ни в чем себе отказывать, тем более вкусно пожрать! – этим заявление Королева четко обозначила свои интересы в жизни.

Возможно, что гедонистический образ жизни Наташи и стал причиной провала их с сыном дуэта на сцене шоу. Поклонники советуют кумиру перестать гнаться за удовольствиями, перейти на здоровое питание и заняться спортом. А там и сын последует положительному примеру мамы.