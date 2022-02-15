Прогноз погоды на март 2022 в Краснодаре: ждать ли весеннего тепла

Синоптики озвучили прогноз погоды март 2022 в Краснодаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители кубанской столицы уже готовы снять пуховики. Особенно, когда по утрам все чаще стали просыпаться от птичьей трели. Не иначе как весна за окном. Но стоит ли ждать раннее потепление? Синоптики озвучили прогноз погоды март 2022 года в Краснодаре.

Вопреки ожиданиям горожан, прогноз погоды на март 2022 года в Краснодаре не такой уж и радужный. Конечно, синоптики не берутся сейчас озвучить, каких сюрпризов конкретно ждать в первый месяц весны. Но, опираясь на данные многолетних наблюдений, метеорологи говорят - тепло будет не активным. Солнце прогревать воздух будет не так сильно, как хотелось бы.

Как правило, в дневные часы отметки будут колебаться от +6 до 14 градусов. При этом ночью будет заметно прохладнее - столбики термометров будут показывать +1-5 градусов. Скорее всего, продолжатся температурные качели. Так что подарка в виде ранней весны ждать не стоит. Оттепели будут сменяться похолоданием и наоборот.

Прогноз погоды на март 2022 года в Краснодаре обещает потепление во второй половине месяца. Приятные плюсовые отметки начнут фиксировать уже в 20-х числах.

Что же касается осадков, то почти половину мартовских дней ожидаются дождливыми. Насколько сильным будет ливень, зависит от циклонов, которые накроют территорию Кубани. Пока аномального количества осадков не прогнозируется.

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Какие погодные рекорды были марте в Краснодаре

- Самый влажный март был в 2005 году - тогда суммарно выпало 164 миллиметра осадков, а в 1986-м была настоящая засуха. Ни дождей, ни снега в тот год не было вообще, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - При этом самый теплый март зафиксировали в 2008 году. Средняя температура месяца была 10 градусов. А самый холодный месяц был в 1929 году. Средние значения марта - минус 3,7 градуса.