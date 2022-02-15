«Он ломал мне пальцы, а младшую вынудил бежать в детдом». Заслуженного артиста России обвинили в домашнем насилии

Отца в тирании обвинила родная дочь. Фото: скриншот эксклюзивного видео

26-летняя Алина Кравчук живет в Екатеринбурге. Именно этот факт, по словам девушки, дает ей смелость публично заявлять о тирании родного отца Юрия Кравчука. В 2017 году художественный руководитель знаменитого коллектива "Звезды Урала", заслуженный артист России переехал с женой и двумя младшими детьми на Кубань, начал преподавать в Кубанском институте культуры. Но спустя два года жена Юрия умерла от рака. И он остался один.

- Нельзя сказать, что именно мамина смерть сделала его тираном. Он был им всю жизнь. Все соседи и родня знали, что у нас тревожный чемодан был всегда собран на случай отцовских приступов гнева, - рассказывает "КП" - Кубань" старшая дочь Кравчука Алина.

После смерти мамы в Краснодарский край Алина приезжала неохотно. В Екатеринбурге у девушки вполне состоявшаяся и благополучная жизнь.

- Я приезжала только, чтобы повидаться с сестрой и братом, - говорит Алина.

В мае прошлого года отец решил собрать всех своих детей воедино и отвезти к морю. Когда Алина прилетела, вместе они рванули в Архипо-Осиповку. У отца тут куча школьных воспоминаний, друзья (он родился здесь. - Авт.).

В общем, по словам Алины, вскоре Юрий забыл о детях и погрузился в эти воспоминания с другом детства под бутылочку горячительного.

- С утра я не смогла его добудиться. Но дети же на море приехали. Мы решили с Ксюшей и Колей пойти гулять, поесть мороженого, покататься на каруселях, - говорит девушка.

А когда вечером они вернулись, отец рассвирепел. Старшая дочь обязана была спросить разрешение у родителя, чтобы пойти на прогулку.

- Я стояла, мыла посуду, когда он начал на меня надвигаться. Орал, оскорблял и унижал. А потом и поднял руку, - продолжает Алина.

К слову, все происходящее на кухне осторожно снимала на видео (есть в распоряжении редакции) подруга Алины. На кадрах видно, как рыдает в коридоре 8-летний Коля и как пытается защитить сестру от разъяренного отца 14-летняя Ксения. Уважаемый преподаватель культуры не стесняется в выражениях на видео.

- Он сломал мне палец, несколько раз ударил, - говорит Алина.

Закрывшись в комнате, по словам девушки, они дожили в страхе до утра.

А утром он посадил младшую дочь и сына в машину и уехал в Краснодар. Алина пошла в полицию снимать побои.

В итоге на Юрия Кравчука завели уголовное дело. Умышленными его действия в отношении дочери признал и суд в Геленджике.

- Юрию Михайловичу Кравчуку суд назначает ограничение свободы сроком до 4 месяцев, - гласит приговор (имеется в распоряжении редакции).

Но многодетный отец с ним категорически не согласен и подал жалобу в апелляцию.

- Во-первых, хочу заявить, что дочери Алины у меня теперь нет. Я отказываюсь от нее. Она врет, - пояснил Юрий Кравчук в разговоре с "КП" - Кубань". - Она сама сломала себе палец. А я просто воспитывал ее и остальных детей в тот день.

Он считает приговор суда в Геленджике несправедливым, а доказательства дочери - профанацией.

Между тем, за то время, пока инстанция разбиралась в этом семейном деле, 14-летняя Ксения сбежала от отца в реабилитационный центр и наотрез отказывается возвращаться к нему. И этот факт уже сложно назвать чьей-то выдумкой.

Отвечая на вопрос о страхах второй дочери, выбравшей детдом вместо родного, Юрий, видимо, по привычке, попробовал запугать и нас.

- Не пишите про это. А то я, ууух...!

"КП - Кубань" сделала запрос в органы опеки Красноармейского района по поводу оценки ситуации в семье отца-одиночки Юрия Кравчука. Несмотря на решение суда о применении силы в отношении старшей и побег из дома младшей дочерей, вопрос лишения его родительских прав пока не стоит.

- Я готова забрать брата и сестру с собой в Екатеринбург. Там они точно будут в безопасности, - заявила Алина.