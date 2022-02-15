В Черном море обнаружено более 40 потенциально вредоносных видов водорослей

Вспышки численности фиксируются весной и летом Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Черном море со стороны Краснодарского края обнаружено более 40 потенциально токсичных и вредоносных видов планктонных водорослей. Большинство этих видов обитает в море испокон веков - их черноморские популяции, в отличие от популяций этих же видов, отмеченных на Дальнем Востоке, Китае или у берегов Австралии, пока не проявляют токсичных свойств, либо обладают слабой токсичностью и не могут нанести ощутимого вреда морской экосистеме и человеку.

- Вспышка численности потенциально токсичных и вредоносных видов планктонных водорослей обычно приходится на теплый период года, с апреля по сентябрь. Они не всегда токсичны, только их некоторые штаммы в определенных условиях. Вредоносными считаются, например, некоторые виды одноклеточных водорослей игольчатой формы, которые могут поранить жаберный аппарат мелких видов рыб. Опасения вызывают 2-3 вида вселенцев, которые прибыли из более теплых регионов Мирового океана с балластными водами и успешно акклиматизировались в условиях Черного моря. Они продуцируют очень опасный нейропаралитический яд – сакситоксин, – рассказала «Комсомольской правде» - Кубань научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Ольга Ясакова.

За популяцией вредоносных водорослей непрерывно следят биологи Южного научного центра РАН. Они исследуют прибрежные воды северо-восточной части Черного моря. Особо тщательно проводится контроль акваторий крупных курортных и портовых городов - Анапы, Геленджика, Новороссийска, Темрюка, Туапсе.

- В этих районах моря наблюдается повышенное содержание минеральных и органических веществ, провоцирующих бурное развитие фитопланктона. Высокое содержание в воде мочевины, поступающей в море в составе плохо очищенных сточных вод, по мнению европейских ученых, способствуют повышению токсичности у одноклеточных водорослей, - отметила Ясакова.

Кроме того, в северо-восточной части Черного моря от Абхазии до Керченского пролива, как на шельфе (относительно мелководная зона моря, глубиной до 200 метров), так и в более глубоководных районах ежегодно проводятся комплексные экспедиции ученых на научно-исследовательском судне «Денеб». Одной из целей исследования является обнаружение новых видов-вселенцев (организмов, привнесенных из других морей и океанов. – Авт.), а также контроль за популяцией уже известных. Исследованиями охвачена вся обитаемая водная толща моря до границы с сероводородной зоной, то есть от поверхности моря до глубины 150-180 метров.

- Результаты современных исследований показали, что потенциально токсичные виды, хоть и обосновались в Черном море, но в большом количестве не обнаружены. Токсического отравления морепродуктами и рыбой в этом регионе можно пока не опасаться. Рост численности этих видов водорослей может быть вызван значительным повышением температуры воды. Так, в тропиках в жаркое время года от размножившихся водорослей-динофлагеллят вода окрашивается к красно-бурый цвет. Кстати, в это время года во многих районах Мирового океана: вблизи Австралии, Азии, Индонезии вводят мораторий на добычу рыбных ресурсов и беспозвоночных. В поверхностных водах Черного моря пока не наблюдается такая высокая температура воды, как в тропиках, что обусловлено его глубоководностью и расположением в значительной степени в зоне умеренных широт, – пояснила Ольга Ясакова.

Однако, не смотря на это, в российских водах Черного моря с 2002 года по сегодняшний день российскими учеными уже был отмечен ряд «красных приливов». К счастью, большинство из них было спровоцировано не токсичными видами. Исследования, проведенные в период и после наблюдавшегося «цветения» черноморских потенциально-токсичных видов в телах моллюсков-фильтраторов не обнаружили настолько высоких концентраций токсинов, которые могли бы привести к диаретическому отравлению моллюсками.

- В наибольшей степени подвержена риску биологических инвазий акватория Новороссийской бухты. В ней находится крупнейший сухогрузный и нефтеналивной порт и базируется военно-морской флот. Объем балластных вод морских судов, попадающих в его акваторию, составляет 37 млн тонн в год. Поэтому с 2004 года учеными ежемесячно проводятся исследования балластных вод на судах, заходящих под погрузку в порт Новороссийск в целях своевременного обнаружения «опасных» видов-вселенцев. Кроме того, сюда попадают стоки заводов тяжелого машиностроения и впадает река Цемес, несущая массу различных загрязнителей с сельхозугодий и промышленных предприятий. По мнению многих ученых, необходимо создать систему обязательного государственного мониторинга в прибрежной акватории морей. Такие меры необходимы для контроля экологической безопасности использования биологических ресурсов, в том числе и возможности безопасного купания отдыхающих, – напомнила кандидат биологических наук Ольга Ясакова.

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