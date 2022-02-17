Сахар из Белого дома и исторический рафинад. Глюкофилка из Краснодара попала в Книгу Рекордов

В коллекции Инессы - свыше 70 экземпляров пакетиков с сахаром. Фото: inessaleon

Инесса Леонова из Краснодара не понаслышке знает, что такое "сладкая жизнь". В ее квартире - настоящий глюкозный рай. Все дело в том, что женщина занимается глюкофилией - коллекционирует необычные виды сахара.

- Звучит страшно, но бояться не стоит, - предупреждает Инесса. - Глюкофилия зародилась в России еще 20-25 лет назад. Однако название этого хобби у многих людей до сих пор вызывает недоумение.

А увлекаться коллекционирование сахара Инесса начала в 2017 году. Тогда женщина работала юристом в краснодарской компании и частенько летала отдыхать за границу.

В коллекции у женщины - сахар из 100 стран. Фото: inessaleon

- Я никогда не могла бы подумать, что начну коллекционировать сахар, - рассказывает Инесса. - Этим занималась моя бывшая коллега. Она всегда просила меня привезти для нее новые пакетики с сахаром из заграничных заведений. Поначалу я считала это не слишком удачной затеей - мне казалось, что это недостаточно эстетично и гигиенично.

Однако со временем такая "помощь" вошла в привычку, поэтому Инесса по инерции продолжала привозить сахарные стики из других стран в Россию.

- Я помогала пополнять коллекцию подруги на протяжение трех-четырех лет, - вспоминает Инесса. - После этого она ушла в декрет и на работе, понятное дело, не появлялась. Но я все равно продолжила привозить сахар и складывать его в специальную коробку - так и втянулась в это дело.

Коллекционирование обходится Инессе в копеечку. Фото: inessaleon

Коллега Инессы заниматься глюкофилией перестала, а вот бывшая противница этого сладкого хобби бросить свое новое увлечение так и не смогла. За несколько лет Инесса сумела собрать свыше 70 тысяч экземпляров порционного сахара и стала мировой рекордсменкой.

- В 2020 году я подала заявку на участие в книге Рекордов России, - вспоминает Инесса. - Ко мне приехали члены редакции - они подсчитали количество моих сахарных стиков. Оказалось, что у меня свыше 64 тысяч экземпляров. Это - самая большая коллекция в мире. Так я и стала рекордсменкой.

В 2020 году Инесса стала мировой рекордсменкой. Фото: inessaleon

Коллекция Инессы и правда поражает: здесь есть сахар из Белого Дома, из Диснейленда, и даже раритетный рафинад с борта самолета компании "Аэрофлот". А еще есть целая коллекция бумажных пакетиков из "Макдональдса" разных стран: Узбекистана, Парижа, Индии, Португалии, Иордании.

- Экземпляры я либо перекупаю у других коллекционеров, либо получаю в подарок от своих иностранных друзей, - рассказывает Инесса. - Если я слежу за какой-то определенной коллекцией, я стараюсь получить экземпляр из каждой страны. На данный момент у меня уже собран сахар из 100 стран. И я ценю каждую серию как своего ребенка - не могу выделить только одну.

В коллекции у женщины - сахар из 100 стран. Фото: inessaleon

Все экземпляры из своей коллекции Инесса бережно хранит в специальной комнате. Здесь стоят массивные деревянные шкафы, а в них - теснятся толстые подписанные папки.

- Каждая коллекция плотно запечатана в файлы и распределена по категориям: странам, годам выпуска, заведениям, - говорит Инесса.

Обмен сахаром с коллекционерами из других стран Инесса проводит и на ежегодных встречах глюкофилов. Женщина является членом клуба иностранных представительств, а также создательницей клуба коллекционеров в России.

Так проходят ежегодные встречи глюкофилов в России. Фото: inessaleon

- Коллекционирование сахара - это потрясающая возможность для общения с иностранными коллегами, - признается Инесса. - Мы ежегодно встречаемся с ними, обмениваемся ценными пакетиками с сахаром и просто общаемся. Со многими представителями уже давно дружим семьями.

Несмотря на такое большое количество глюкозы в жизни женщины, повышенный уровень сахара зафиксирован только в ее квартире, в крови Инессы - все чисто.

- Я, конечно сладкоежка, - признается коллекционер. - Но чай и кофе всегда пью без сахара. Если мы с мужем выбираемся в какое-нибудь заведение, я всегда прошу официантов принести мне 15-20 пакетиков сахара. Молодые люди достаточно странно реагируют на эту просьбу, поэтому приходится им объяснять про мое сладкое хобби.

Сахар из Диснейленда. Фото: inessaleon

Останавливаться на достигнутом Инесса не собирается - в ее планах пополнить свою коллекцию десятками новых пакетиков с сахаром.

- Хочу достичь отметки в 100 экземпляров, - признается женщина. - Это - не такая уж и большая цифра, до нее осталось совсем немного. Главное - чтобы границы открыли. Тогда процесс приобретения редких пакетиков с сахаром станет значительно быстрее.