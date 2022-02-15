Платили за «крышу». В Краснодаре подполковник полиции получил больше миллиона рублей от перевозчика

В отношении полицейского назначили служебную проверку. Фото: Рустем АХУНОВ

В Краснодаре 38-летний подполковник полиции получил больше миллиона рублей от перевозчика. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

О том, что 38-летний начальник контрольно-профилактического отдела УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю может быть не чист на руку, узнало его руководство. Информацию решили проверить – тут-то и вскрылось, как последние годы «подрабатывал» подполковник полиции.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сотрудник МВД получал взятки от коммерсантов. Якобы за деньги закрывались глаза на допущенные административные нарушения.

- По имеющейся информации, игнорировать нарушителей он просил инспекторов – известны минимум три эпизода о непривлечении водителей к административной ответственности, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Общая сумма средств, полученных в качестве взятки, составляет 1 024 700 рублей.

Сотрудник МВД даже не пытался отвести от себя подозрения и попросил перечислить деньги на свою банковскую карту. Так, силовикам удалось выяснить, что больше миллиона рублей перевел коммерсант, который хотел беспрепятственно осуществлять пассажирские перевозки в Краснодаре.

Имена всех «помогавших» инспекторов выясняются. А тем временем в действиях самого подполковника полиции усмотрели «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование уже началось.

Известно, что сам начальник контрольно-профилактического отдела УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю работает в своей должности меньше года. Всего в органах внутренних дел он служит больше 20 лет.

- Планируется увольнение сотрудника МВД из органов полиции по отрицательным мотивам, - добавил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.