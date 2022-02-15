Сочинский Арбат. Как главная улица курорта превращалась из вещевого рынка в «место силы»

Навагинская расцвела к Олимпиаде

Навагинская в Сочи еще 15 лет назад была совершенно другой. Сейчас это модное место, где гуляют горожане и гости курорта, где выступают уличные музыканты и творят художники. Между собой творческие личности Сочи даже прозвали ее «местом силы».

Что значит – каждый будет замечен и оценен по достоинству. Новую жизнь в старую улицу вдохнули накануне Олимпиады-2014 в Сочи. До Игр она была проезжей, а на части улицы находился рынок. Но к главному спортивному событию Навагинскую преобразили – сделали пешеходной, украсили лампочками и цветами.

Назвали улицу так потому, что в апреле 1838 года в городе была заложена Навагинская крепость. Правда, 16 лет спустя ее разрушили, а на остатках форта потом построили собор Михаила Архангела, а еще маяк и пансион.

В Сочи до сих пор сохранился небольшой фрагмент старой крепости – неподалеку от улицы Навагинской, которая появилась в 60-е годы.

- По одному из первых проектов улицы была запланирована дорога вдоль торговых рядов. Но потом предлагали сделать Навагинскую полностью пешеходной, убрать рынок. И только перед Олимпиадой-2014 планы осуществились, - рассказывают в историческом музее Сочи. – Сейчас улица соединяет три пути, ведущих в Сочи – авто и железнодорожный вокзалы, а также морвокзал. В 2009 году Навагинскую начали приводить к единому облику. Снесли самовольные ларьки, высадили пальмы и цветы, заасфальтировали.

Теперь ее называют сочинским Арбатом. Здесь можно прогуляться вдоль кипарисовых и пальмовых аллей, а вечером - увидеть выступления уличных артистов. Сейчас в Сочи Навагаинская, пожалуй, самая благоустроенная улица. А еще на ней можно встретить мастеров, которые работают в редком стиле - русский барельеф. А один из уличных музыкантов даже спел несколько строк для «Комсомолки», когда увидел, что мы его снимаем на видео: «Теперь мои куплеты, точно пойдут в газету.

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