Охлаждение или дикий рост. Что будет с ценами на жилье в Краснодарском крае

Краснодарский край стал лидером в ЮФО по объему выдачи ипотеки, а также строительству и вводу жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РОСТ ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК

Краснодарский край - лидер в Южном федеральном округе по объему выдачи ипотеки, а также строительству и вводу жилья. И это несмотря на то, что в начале 2022 года ипотечная ставка увеличилась, однако снижения уровня продаж жилья в регионе пока не намечается.

- Главным фактором роста стала реализация ипотечных программ с государственным участием. Их доля от общего объема кредитов составила больше трети - 62 млрд рублей. Благодаря господдержке улучшить свои жилищные условия смогли свыше 27 тысяч кубанских семей, - объяснил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Всего в регионе работает четыре программы льготного ипотечного кредитования. Они предлагают сниженную ставку по кредиту на улучшение жилищных условий.

Эксперты считают, что именно сохранение программ льготной ипотеки станет драйвером спроса в 2022 году с учетом подорожания кредита.

- По льготным государственным программам в прошлом году мы оформили каждую третью сделку на общую сумму 7,7 млрд рублей, - объяснил управляющий ВТБ в Краснодарском крае Сергей Кадакин. - В числе самых популярных программ среди краснодарцев оказалась «Семейная ипотека». Около тысячи местных жителей оформили кредит по ней на 2,3 млрд рублей. В целом мы предоставили населению округа жилищных кредитов на сумму около 60 млрд рублей. Эти цифры были обусловлены низкими ставками и активным вводом новых строительных объектов. Также влияние оказал отложенный спрос, который из-за пандемии не был реализован в 2020 году.

Сохранение программ льготной ипотеки станет драйвером спроса в 2022 году с учетом подорожания кредита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОХЛАЖДЕНИЕ КРЕДИТОВ

Но в 2022 году рынок ипотечного кредитования ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень. В этом году многое зависит от возможного продления госпрограммы. В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 трлн рублей, в случае завершения - скорректироваться до уровня 2020 года.

- При этом мы рассчитываем, что правительство предложит выгодные условия для поддержки населения и продолжит господдержку, поэтому серьезного «проседания» рынка мы не увидим, - отметил Сергей Кадакин.

В начале 2022 года банки уже объявили о повышении ставок по базовым ипотечным программам. Если регулятор продолжит идти аналогичным курсом, то ставки продолжат расти. При этом ВТБ оставил условия без изменений по всем субсидируемым государством программам. Семьи с детьми по-прежнему смогут оформить жилищные кредиты со ставкой от 4,7% (от 4,3% в ДФО), ставка по ипотеке с господдержкой сохраняется на уровне от 5,75%.

- Кроме повышения ключевой ставки, ипотека подорожала из-за снижения уровня государственной поддержки при субсидировании процентных ставок. Постепенно уменьшается как объем поддержки, так и круг лиц, имеющих право ей воспользоваться, - комментирует гендиректор инвестиционной компании Alias Group Надежда Барачина. - Но, несмотря на это, выдача ипотеки существенно не снизится. С одной стороны, рост процентной ставки по ипотеке существенно уменьшает количество потенциальных клиентов, которые ранее рассчитывали на кредит. С другой, за счет роста инфляции мы видим постепенный рост стоимости жилья на рынке, что в целом отражается на доступности квадратного метра для потенциальных покупателей. И это приводит к тому, что часть клиентов, ранее рассчитывавших только на свои силы, вынуждены обращаться за ипотекой.

Эксперты считают, что повышение ставок по ипотеке приведет к увеличению размера переплаты клиентом банку.

В 2022 году рынок ипотечного кредитования ждет охлаждение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС

Спрос на недвижимость в Краснодарском крае стабилизировался. Это связано с тем, что большинство покупателей, которые планировали воспользоваться условиями программы льготной ипотеки, уже приобрели квартиры.

Повышенный спрос на недвижимость в регионе наблюдался в 2020 и 2021 годах и был связан не только выгодными условиями ипотечного кредитования, но и пандемией коронавируса, когда многие россияне решили инвестировать в недвижимость на юге страны.

- Это было обусловлено желанием, во-первых, сохранить свои сбережения, а во-вторых, переехать для постоянного проживания в регионе с приятным климатом и развитой инфраструктурой. И тогда квартиры продавались очень активно. В частности, в отдельных наших жилых комплексах рост сделок составил до 50%, - сообщила гендиректор Alias Group Надежда Барачина.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ

Вместе с увеличением объемов строительства выросли и цены на жилье. Краснодарский край в этом рейтинге также занимает лидирующие места. Рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке в 2021 году достиг 65%, а квартиры в новостройках подорожали на 83%. По стране этот уровень не превысил 30%.

- Росту цен способствовала пандемия. Недвижимость приобрела особую инвестиционную привлекательность и стала средством приумножения капитала, - отметил в эфире программы «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» директор Юридической службы Краснодарского края Сергей Пищулин.

Но и инфляция тоже повлияла на стоимость.

- Она отразилась в том числе и на резком скачке цен на рынке строительных материалов, - говорит гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович.

В ближайшее время снижения стоимости на рынке жилья не прогнозируется, поскольку себестоимость остается высокой и продолжает показывать положительную динамику.

На стоимости ипотеки отражается ужесточение денежно-кредитной политики Банком России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Рост цен на стройматериалы стал одним из ключевых факторов, повлиявшим на стоимость недвижимости в 2021 году, - говорит Надежда Барачина. - В Краснодарском крае ситуация с ценами на строительные материалы такая же сложная, как и по всей России. Отдельные виды товаров стоят даже дороже, чем в других регионах страны. Поэтому мы пока не видим предпосылок для снижения себестоимости и, как следствие, снижения цен на недвижимость.

БУДЬ В КУРСЕ

Как можно сэкономить на покупке

Вот несколько вариантов, способных помочь приобрести жилье в ипотеку под низкий процент и сделать ежемесячный платеж более комфортным.

1. Подать документы на ипотеку онлайн.

- В таком случае банки из-за экономии ресурсов предоставляют клиентам более выгодные условия кредитования, - говорит управляющий ВТБ на Кубани Сергей Кадакин. - Стоит обратить внимание и на сервис безопасных расчетов и электронную регистрацию сделки.

2. Партнерские программы банков и застройщиков.

- Девелоперы часто предлагают выгодные условия при покупке жилья. В частности, отсрочку платежей в первый год, - объясняет Сергей Кадакин. - Основная финансовая нагрузка ложится со второго или даже третьего года обслуживания кредита.

3. Оформление кредита в рамках государственных программ, предлагающих сниженную процентную ставку, а также использование средств материнского капитала, например, для формирования первого взноса.

4. Налоговый вычет. Этот механизм позволяет вернуть часть потраченных на покупку квартиры и обслуживание кредита денег. Возвращенные средства можно использовать на погашение действующей ипотеки.

Вместе с увеличением объемов строительства выросли и цены на жилье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лидер по строительству

Краснодарский край в очередной раз стал одним из лидеров по строительству и вводу жилья в эксплуатацию в 2021 году. Так, Кубань стала третьей в России по объемам ввода квадратных метров в эксплуатацию и шестой - по объемам строительства.

- В крае ввели более 6,2 млн квадратных метров, что составляет 1,1 квадратного метра на каждого жителя. Масштабное строительство сопровождаем возведением социальных объектов. В начальной и активной стадии десятки школ и детских садов по всему региону, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

НАГЛЯДНО

Более 62 тысяч ипотечных жилищных кредитов выдали в Краснодарском крае в 2021 году. Это на 15,6% больше, чем было в 2021-м.

Общий объем сделок превысил 170 млрд рублей.

В целом в ЮФО объем выдач увеличился на 40%, до 210 млрд рублей.

По данным министерства строительства Краснодарского края.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

2021 год - 34,6 тысячи сделок.

2020 год - 41,1 тысячи сделок.

По данным «Дом РФ».