В сочинском микрорайоне Кудепста в рамках комплексного развития территории холдингом Ava group началось проектирование новой дороги

Фото предоставлено пресс-службой AVA Group

Сочи меняется на глазах. На курорте появляются новые прогулочные зоны, пляжи, места отдыха. И самое главное, в городе строят новые школы, детские сады. На курорте уже ушли от практики, когда возводили многоэтажку и не думали о социальных объектах. Одна из компаний, которая вкладывается в развитие города - AVA GROUP. В микрорайоне Кудепста компания ведет комплексное развитие территории. Вместе с современным жилым комплексом, здесь возведут новую набережную, прогулочные зоны, благоустроят пешеходные дорожки, будут построены школа и детсад. И, что очень важно для большого города, застройщик федерального уровня улучшит дорожную ситуацию.

Фото предоставлено пресс-службой AVA Group

О том, как идут работы, что именно появится в микрорайоне Кудепста, специалистам в области недвижимости рассказали на презентации проекта представители AVA Group.

Территорию холдинг осваивает комплексно. Только так теперь в Краснодарском крае подходят к строительству новых жилых районов. Девелопер федерального уровня – холдинг AVA Group занимается освоением участка на берегу реки Кудепста площадью более 65 тысяч квадратных метров. Здесь идет строительство комфортабельного жилого комплекса «Летний». Это будут семь двеннадцатиэтажек, часть из которых - сервисные апартаменты. На презентации риелторам и экспертам в области недвижимости представили этот проект. Тут продумано все до мелочей - начиная от отделки фасадов и подъездов, заканчивая придомовыми территориями, где разместятся детские и игровые площадки, зоны отдыха, парковки, а на первых этажах комплекса появятся магазины, кафе и рестораны. AVA Group сделает современную прогулочную зону вдоль реки Кудепста. Сейчас это место запущено, но совсем скоро в него вдохнут новую жизнь. А еще тут позаботились о прекрасных видах из окон домов.

Фото предоставлено пресс-службой AVA Group

Строительство первой очереди жилого комплекса «Летний» подходит к завершающей стадии. И уже началась реализация второго этапа.

- Мы постарались максимально сделать комплекс удобным не только для тех, кто будет там жить, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и по нашему мнению – «Летний» задаст некий тренд общего дальнейшего развития микрорайона Кудепста, как по благоустройству, так и по комфорту жилья, - пояснила на презентации вице-президент по коммерции компании AVA GROUP Ольга Нарт.

Ввод в эксплуатацию первого этапа нового жилого комплекса «Летний» намечен на 3 квартал 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой AVA Group

- Видно, что концепция нового комплекса – современный стиль и комфортные условия для жизни, - делится впечатлениями от проекта специалист рынка недвижимости Сочи Сергей Ермолов. – На мой взгляд, это удачный проект, в том числе и с точки зрения инвестиций. Люди точно будут вкладываться в него. Иметь квартиру или апартаменты в «Летнем» будет не только выгодно, но и престижно.

- Проект – впечатляет, - подключается к разговору Андрей Егоров – он в Сочи продает недвижимость. – Для нашего города это большая редкость, когда застройщик берется комплексно осваивать территорию. И важно, что здесь возводится не только жилье, но и школа, и детский сад. Меня удивило и то, что AVA Group построит и новый выезд на федеральную трассу через улицу Сухумское шоссе. Об этой дороге местные давно просили, и вот она появится.