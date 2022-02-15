Кто понесет ответственность за контрафакт?

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Компания-экспортер «Дистрибьютор» в 2019 году получила партию минеральной воды под брендами «Dr.Essent № 17 Essentukitype» и «Dr.Essent № 4 Essentukiresort», которая направлялась за рубеж. Однако груз арестовали по решению Арбитражного суда Ростовской области. Крайним в этой ситуации оказался «Дистрибьютор», который заплатил штраф за нарушение законодательства. Компания подала жалобу с требованием наказать производителя, однако ее отклонили. Как делается контрафакт - в материале «Комсомольской правды».

Вода, да не та

Таганрогская таможня в 2019 году обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием привлечь к ответственности компанию «Дистрибьютор», которая работает с поставками товаров за рубеж.

Причина - партия минеральной воды под брендами «Dr.Essent № 17 Essentukitype» и «Dr.Essent № 4 Essentukiresort» произведенной по заказу предприятия «1-ая Ватер Компания», которая осуществила выпуск этой воды в свободный оборот. Таганрогская таможня после проверки экспортных деклараций отправила продукцию на экспертизу.

Оказалось, что минеральная вода добыта из Нагутского месторождения, расположенного на территории Минераловодского и Андроповского районов Ставропольского края. Однако в документах наименование места происхождения было указано «Ессентуки № 17» и «Ессентуки № 4», принадлежащие другой компании. Поэтому партию воды запретили вывозить из страны.

Арбитражный суд Ростовской области вынес решения, которые апелляционная инстанция и Суд по интеллектуальным правам оставили в силе, по заявлениям Таганрогской таможни, в соответствие с которыми признал воду контрафактной. Однако ответственность по данным делам была возложена исключительно на компанию «Дистрибьютор», которая являлась всего лишь экспортером продукции, но никак не производителем.

Компания «Дистрибьютор» заплатила штраф 520 тысяч и понесла расходы на адвокатов, представлявших интересы компании в суде. Общий размер убытков составил 1,4 млн руб.

После выплаты штрафа «Дистрибьютор» обратился в суд и потребовал взыскать деньги с «1-й Ватер Компании» и компенсировать свои потери, поскольку именно она выпустила минеральную воду, признанную контрафактной.

Вместо этого «1-я Ватер Компания» обратилась в суд с требованием взыскать с «Дистрибьютора» 69 млн рублей за нанесенный репутационный ущерб. Защита компании-экспортера считает, что эту сумму сформулировали с нарушениями Гражданского кодекса РФ.

Решение — отказать

Арбитражный суд Ставропольского края вынес решение отказать «Дистрибьютору» в удовлетворении исковых требований, а иск «1-й Ватер Компании» - удовлетворить в полном объеме.

В «Дистрибьюторе» считают, что оснований для подобного решения не было. В материалах дела отсутствовала доказательная база о нанесении ущерба «1-й Ватер Компании» и не указывались действия компании-экспортера, способные к нему привести. Кроме того, поставщик не приобщил к делу тексты статей, на которые ссылается, а суд, в свою очередь, их не изучил.

В марте 2021 года суд, удовлетворив иск «1-й Ватер Компании», наложил арест на банковские счета «Дистрибьютора» на сумму 69 млн рублей. Экспортер подал апелляцию на решение суда, которая была удовлетворена в июне. Арест со счетов сняли.

Необоснованное наложение судом первой инстанции ареста на банковские счета экспортера могло повлечь за собой негативные последствия для нормального осуществления деятельности экспортера. В ноябре 2021г. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы принял решение отказать в удовлетворении требований обеим сторонам спора.

Судопроизводство по апелляционной жалобе растянулось практически на полгода из-за требования ответчика привлечь к слушаниям третьих лиц. Однако те попросили суд рассматривать дело без их участия. «1-я Ватер Компания» также подала ходатайство о проведении еще одной экспертизы продукции. Суд отклонил это требование, посчитав его необоснованным.

Поставщик не понес ответственности

В итоге суд отказал «Дистрибьютору» в компенсации понесенных убытков и взыскании их с «1-й Ватер Компании». Какое-либо решение о привлечении к ответственности ответчика за производство минеральной воды вынесено не было.

Суд пояснил, что не стал взыскивать убытки с поставщика из-за неявной причинно-следственной связи между действиями изготовителя минеральной воды, который использовал чужой бренд, и наложением штрафа на экспортера по требованию Таганрогской таможни.

Таким образом, по решению суда виновной оказалась только компания-экспортер «Дистрибьютор». Правообладатель товарного знака «Ессентуки» и надзорные органы в суд обращаться не стали. Суд в свою очередь отказал в привлечении производителя к ответственности и возмещать убытки экспортеру.

Конкретно

В декабре 2021г. «1-я Ватер Компания» подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа с требованием отменить апелляционное решение и оставить в силе вердикт, который вынес судья Арбитражного суда Ставропольского края. То есть удовлетворить претензии производителя на компенсацию 69 млн рублей за нанесение ущерба деловой репутации. Решение пока что не вынесено.

«Дистрибьютор» также обратился в суд с кассационной жалобой. Суть ее, как и раньше, заключается во взыскании с «1-й Ватер Компании» компенсации штрафа, который экспортеру пришлось заплатить в 2019 году за поставку ему контрафактной минеральной воды.

Возможность привлечения к ответственности производителя минеральной воды до сих пор оставалась без детальной правовой оценки.