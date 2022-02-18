Школьники и нефтяники в туапсинском «Парке Победы» провели акцию

Фото: Туапсинский НПЗ

В Туапсе с самого утра шел несильный дождь. Но он не помешал школьникам, представителям ветеранской организации, а также сотрудникам Туапсинского НПЗ повесить в «Парке Победы» кормушки для птиц.

Председатель совета ветеранов Туапсинского НПЗ Вадим Пономаренко рассказал, что в прошлом году на аллее, ведущей в парк, вместе с детьми посадили кусты сирени. В разные годы нефтяники также высаживали здесь саженцы ясеня, липы и других деревьев.

Фото: Туапсинский НПЗ

Однако для здоровья зеленых насаждений необходимы птицы, пояснил Вадим Пономаренко. Они своего рода санитары, которые уничтожают вредоносных насекомых. В холодное время года, тем более, когда зима выдается снежной, птицы особенно нуждаются в пище.

Заместитель директора школы №3 Наталья Травкина отметила, что такие экологические акции очень актуальны зимой, когда выпадает много снега, как в этом году.

– А весной придем сюда, чтобы послушать, как птицы будут петь и благодарить нас за еду, – пояснила Наталья Травкина.

Начальник отдела охраны окружающей среды Туапсинского НПЗ Николай Варанкин отметил, что подобные акции показывают пример того, что к окружающей среде нужно относиться бережно.

Фото: Туапсинский НПЗ

– Дети по дороге в школу, проходя мимо парка, смогут наблюдать, как птицы едят из их кормушек. Это воодушевит их на новые добрые поступки, – добавил Николай Варанкин.

Экологические акции на Туапсинском НПЗ и в компании Роснефть проходят регулярно. Их цель – воспитание подрастающего поколения и забота об окружающей среде. Например, осенью прошлого года специалисты НПЗ выпустили 12 тысяч мальков черноморского лосося в реку Мзымту. Этот вид рыбы, занесенный в «Красную книгу России», имеет большое значение для местной экосистемы.