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Общество16 февраля 2022 8:37

We will rock you. В Сочи художники разрисовали стены в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде

Рисунки в поддержку олимпийской сборной России появились в Сочи
Олег УМАРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Такие плакаты появились на улицах Сочи

Такие плакаты появились на улицах Сочи

Фото: Олег УМАРОВ

Художники в Сочи расписали стены на улицах города в поддержку российской сборной на Олимпиаде. Они нарисовали плакаты, на которых словах бессмертного хита Queen - We will rock you! Что в переводе означает «Мы тебя раскачаем!».

В Сочи художники расклеили плакаты с этой символикой в разных точках города. Рисунки в поддержку олимпийской сборной России можно увидеть на улицах Крымской, Виноградной, Насыпной и на Верхней Лысой Горе.

Такие плакаты появились на улицах Сочи

Такие плакаты появились на улицах Сочи

Фото: Олег УМАРОВ

На Олимпиаде в Пекине сборная России выступает под нейтральным флагом. А все из-за антидопингового скандала, который разгорелся еще в 2015 году. Причиной стал доклад канадского профессора Ричарда Макларена, где он обвинял Россию в махинациях с анализами на допинг на Олимпиаде в Сочи-2014. Тогда российские спортсмены и лишились возможности выступать под флагом нашей страны.

Такие плакаты появились на улицах Сочи

Такие плакаты появились на улицах Сочи

Фото: Олег УМАРОВ

И в 2022 году, во время Олимпиады в Пекине, в поддержку российских спортсменов, жители нашей страны придумали новый смысл аббревиатуре ROC. We will rock you - мы тебя раскачаем. Болельщики скандируют это с трибун, сидя у телевизора, а также клеят плакаты по всему миру.

Такие плакаты появились на улицах Сочи

Такие плакаты появились на улицах Сочи

Фото: Олег УМАРОВ

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