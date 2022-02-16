Дважды лечился от коронавируса, а теперь страдает редкой болезнью. В Краснодаре объявлен сбор бывшему настоятелю главного храма города

Священнику диагностировали редкую болезнь. Фото: edsem.ru

Известный в Краснодаре священник Игорь Олжабаев борется с редкой болезнью - AL-амилоидозом. Это когда почти весь организм человека дает сбой. Первые признаки заболевания появились у протоиерея в 2021 году. Пришли отеки, слабость. Все это усугубил коронавирус. Опасной инфекцией отец Игорь переболел дважды. В конце прошлого года ему поставили страшный диагноз.

Игорь Олжабаев очень хорошо знаком православным Кубани. Он 15 лет был настоятелем главного храма Краснодара - Свято-Екатерининского собора, более 10 лет руководил Екатеринодарской духовной семинарией. Был членом Общественной палаты Краснодарского края и входил в состав Краснодарского краевого Всероссийского хорового общества.

Священнослужителю собирают деньги на лечение.

- Отец Игорь помог многим людям. Надеемся, что в трудный момент пастыря добро вернется в виде вашей помощи, - говорится в обращении, составленном паствой.

В Краснодаре объявлен сбор на лечение отцу Игорю.

Священник уехал в израильскую клинику на прошлой неделе. В России была большая очередь на прием таких пациентов. Сейчас он не может начать лечение из-за отсутствия средств. Тем временем верующие и духовенство уже собирают деньги для протоиерея.

- По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория в храмах епархии будет объявлен сбор средств на лечение отца Игоря, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Кубанской митрополии.

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ

Все желающие могут перечислить пожертвование на карту отца Игоря или по номеру телефона:

4276 3000 2720 3796, телефон 8 918 119 99 08.

Получатель – отец Игорь, в миру Олжабаев Акай Б.