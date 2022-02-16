Зажигает не по-детски. 11-летняя девочка играет рок-хиты на электрогитаре до мурашек

Вероника играет тяжелую музыку. Фото: veronika_m_karpova

Вероника Карпова из поселка Афипского Краснодарского края – уже звезда. В свои 11 лет она участвовала в шоу на федеральных каналах и выступала на сцене с самим Александром Маршалом. В программе Максима Галкина «Лучше всех» Ника с электрогитарой и известный музыкант зажигали под песню группы «Парк Горького» Bang. Брутальная музыка девочку привлекает с пяти лет. Она часто слышала игру своего папы, а однажды Ника подошла и попросила – научи и покажи.

- Я сидел и что-то наигрывал на гитаре, а дочь сказала, что тоже хочет. Я ей показал пару аккордов и отправил учить. Она быстро все запомнила и сразу сыграла. Нике тогда еще 6 не было, - рассказал «КП»-Кубань» Максим Карпов.

Электрогитара досталась девочке в наследство от папы. Музыкальный инструмент и комбик мужчина купил еще до рождения дочери. Гитара висела на стене много лет и скучала. Максим считает, что она ждала Нику.

- Тяжелая музыка сразу привлекла дочь. Ей никогда никто не говорил, что играть. Она просто не возьмет в руки инструмент, если будешь настаивать, и сама выбирает себе репертуар, - отмечает Максим.

Потом Нику отдали в частную музыкальную школу, чтобы она смогла оттачивать мастерство. Ее маленькие пальцы стали быстро бегать по рифу – музыкальная одаренность была на лицо. Она заучила хиты всемирно известных рок-групп, среди которых «Металлика», «Европа» и «Нирвана», и впервые вышла на большую сцену в 7 лет. Меломаны тогда потеряли дар речи, увидев такую кроху с гитарой.

- Ей нравится быть на сцене, играть ту музыку, которую она любит. Она пробовала учиться на акустике, но ей не зашло. Того драйва, как от игры на электрогитаре, она не получает, - говорит папа девочки.

Помимо гитары, сейчас Ника учится играть на барабанах и занимается вокалом. А в будущем мечтает сколотить свою группу и путешествовать по всему миру.