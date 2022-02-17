«Пятёрочка» пилотирует солнечные панели для сокращения энергопотребления

Оборудование преобразует солнечную энергию напрямую в электричество, тем самым сокращая потребление магазинами электроэнергии из внешней электросети в среднем на 18-20%.

«Внедрение солнечных панелей в магазинах позволяет существенно экономить затраты на энергопотребление и следовать принципам выполнения целей по устойчивому развитию. Краснодарский край был выбран для реализации пилотного проекта не случайно, так как в данном регионе высокий уровень солнечной инсоляции, а также один из наиболее дорогих тарифов на электроэнергию. Мы установили панели именно на те объекты, которые показали окупаемость и финансовую эффективность затрат. Мы рассматриваем возможность дальнейшего развития установки альтернативных источников энергии в регионах нашего присутствия», - комментирует директор департамента по методологии и управлению эффективностью деятельности торговой сети «Пятёрочка» Марина Троянова.

Адреса магазинов, использующих альтернативную энергию в Краснодарском крае:

• г. Хадыженск, ул. Ленина, 99

• пгт. Мостовской, ул. Горького, 78

• ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Ленина, 93

• ст-ца Петровская, ул. Пимоненко, 10

Сеть уже использует возобновляемые источники энергии для питания собственных распределительных центров, также в части магазинов работает система «умный магазин», которая сокращает энергопотребление в торговых точках на 4,9%. Кроме того, недавно к возобновляемым источникам энергии подключились некоторые магазины в Карелии, использующие энергию ГЭС.