Лера Кудрявцева расплакалась, узнав о смертельной болезни

Лера Кудрявцева. Кадр программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ

Лера Кудрявцева давно ведет ток-шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. По условиям авторов проекта, участники передачи могут сорвать солидный куш в 1,5 млн рублей в обмен на тайну из своего прошлого. Лера мастерски раскалывает гостей своей студии, но в этот раз услышанное шокировало и довело до слез саму телеведущую, сообщает kp.ru.

В гости к Кудрявцевой пришла автор детективных романов Дарья Донцова. Казалось, зрители уже все и сами знали о ее жизни. Донцова несколько лет тяжело болела. Героических усилий стоило ей победить онкологию. Писательница прошла 18 курсов химиотерапии и четыре операции. Казалось, тяжелый недуг отступил и Кудрявцева рассчитывала на легкую беседу. Но Донцова не стала устраивать интригу и сразу огорошила. К сожалению, спустя 24 года случился рецидив, и тяжелая болезнь вернулась.

- Меня охватил такой ужас... Будем лечиться. Как-то у нас не принято впадать в истерику, - призналась Дарья Аркадьевна в эфире передачи.

Знаменитость уверена, что родные снова подставят ей плечо и будут поддерживать в новой борьбе. Особенно супруг, с которым они вместе уже преодолели много препятствий. Однако успокаивать пришлось не писательницу, а наоборот. Не сдержав эмоций, расплакалась Лера Кудрявцева, настолько ее растрогал рассказ гостьи эфира.

Свои первые романы Донцова написала во время болезни Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Лерочка, все хорошо! Мы живы! – подбодрила заплаканную блондинку она.

Донцова рассказала, что не сомневается в том, что снова одержит победу над раком. Много лет назад врачи не давали ей шансов на выздоровление. У писательницы и сценаристки в 1997 году диагностировали четвертую стадию рака молочной железы. Медики говорили, что дольше трех месяцев она не проживет. Однако прогнозы оказались ошибочными. Правда, орган пришлось отнять, но это нисколько не мешает жить женщине полноценной жизнью, рассказывает kp.ru.

- У меня установлен специальный протез, и я ношу специальное белье, благодаря которому могу появляться на людях и в купальнике, и в платьях с декольте. В этом плане никаких серьезных ограничений не чувствую, - призналась Дарья Аркадьевна.

Кстати, именно на больничной койке более двух десятков лет назад она сочинила первые пять детективов. Сейчас на счету самой плодотворной российской писательницы более 230 романов.