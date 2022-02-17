В Краснодаре задержан мужчина, находившийся в уголовном розыске. Фото: Рустем АХУНОВ

Скрывшегося от суда преступника поймали в Краснодаре. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах. Как стало известно, 31-летнего Андрея Воропаева (имя и фамилия изменены – прим.ред.) поймали в поселке Калинино.

- Мужчина был задержан во время оперативно-розыскных мероприятий. Когда его пробили по базе, то выяснилось, что он числится в федеральном розыске, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. Как удалось узнать «КП» - Кубань», Андрей Воропаев родом из Читы. Именно там он и совершил преступление в 2020 году. Мужчина сел за руль подшофе.

- Он не имел права садиться за руль, так как ранее был арестован на 10 суток за отказ проходить медосвидетельствование, - сообщается в материалах Ингодинского районного суда Читы, которые есть в распоряжении «КП».

Во второй раз нарушитель все же согласился пройти проверку, на которой и был зафиксирован факт употребления спиртного. Проведенная экспертиза показала, что уровень алкоголя в организме нарушителя составил 0,412 мг/л. Показатель оказался превышен почти (!) в три раза. Оказавшись за рулем, мужчина чудом никого не сбил.

В итоге Андрея Воропаева обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Дело дошло до суда. Но мужчина посетил лишь одно заседание, после которого он пропал. Это не помешало вынести ему приговор заочно.

- Обвиняемый дважды не явился в суд. 29 июля 2020 года было объявлено, что мужчина скрылся, местонахождение его неизвестно, - уточняют в Ингодинском районном суде. – Поскольку мужчина ранее был не судим, вину в преступлении признал и раскаялся, активно способствовал расследованию, имеет на иждивении двух маленьких детей, а также по медицинским справкам имеет заболевание, то суд приговорил его к обязательным работам. Штраф, по мнению суда, не обеспечил бы достижение целей наказания.

Андрею Воропаеву назначили 240 часов обязательных работ, а также лишили водительского удостоверения на полтора года. С лета 2020 года мужчина значился в федеральном розыске УФСИН. Оказалось, что читинец скрывался от правоохранителей на юге страны. Но спустя полтора года его все же отправят отбывать наказание.