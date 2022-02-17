Вера Алентова о том, как ее изуродовал пластический хирург: «Вколол мой собственный жир мне в лицо»

Вера Алентова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актрисе Вере Алентовой 79 лет, но на свой возраст она не выглядит. Зрители дают советской артистке дают намного меньше, ее давно подозревали в хирургических вмешательствах. Однако Вера Валентиновна очень тщательно скрывала информацию о манипуляциях. Теперь пришло время раскрыть правду. Об этом пишет сайт Kp.ru.

Вера Алентова стойко и спокойно переносила всеобщую истерию по поводу ее лица, никак не реагировала. Ведь несколько лет назад ее внешность сильно изменилась. Чего только про актрису не писали, какие только слухи и домыслы не обсуждали. Терпению звезды можно только позавидовать.

Вера Валентиновна сама решила рассказать, что же все-таки произошло с ее лицом. Актриса сказала, что единственный раз делала ботокс. А вот к пластической хирургии прибегала ни единожды.

- Я молчала бы на эту тему и дальше - но слишком много вранья прочитала о себе за это время. За свою долгую жизнь я четыре раза обращалась к пластике. И всегда удачно, - цитирует артистку сайт Kp.ru.

А новый опыт стал для актрисы роковым. Врач вколол Алентовой в лицо собственный жир.

- Доктор продемонстрировал фото своих клиенток. Одна из них была известной личностью и, на мой взгляд, после этой новейшей процедуры выглядела гораздо хуже, чем до нее. Но, чтобы его не обижать, я сказала: «Ну, может быть!..» И, хотя это были всего лишь слова вежливости, они оказались роковыми. Доктор вколол мне этот жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза, подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть, - описала происходящее вдова Владимира Меньшова.

Последствиями операции на лице оказались кисты на челюсти. А врач перестал выходить на связь с актрисой, пишет сайт Kp.ru.