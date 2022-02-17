На Кубани пенсионер нанял киллера для убийства сына ради квартиры

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае полицейские задержали 64-летнего пенсионера. Мужчина заказал убийство собственного сына за полмиллиона рублей. А причиной стала квартира, которую отец захотел заполучить в наследство.

- Мужчина решил организовать убийство своего 39-летнего сына ради квартиры в Краснодаре. Он нашел исполнителя – к незнанию заказчика им стал сотрудник полиции. «Киллеру» мужчина обещал 500 тысяч рублей после вступления в наследство, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Отец сообщил адрес сына, рассказал, где хранятся ключи, и стал ждать. В качестве аванса передал 5 тысяч рублей. Правоохранители быстро инсценировали убийство, сделали фото и направили пенсионеру.

- Получив 15 февраля информацию и подтверждающие материалы об убийстве сына, фигурант передал мужчине 10 тысяч рублей и предложил выпить, чтобы отпраздновать исполнение задуманного. Во время следования к продуктовому магазину в станице Новомышастовсткой Красноармейского района, мужчину задержали силовики, - добавили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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