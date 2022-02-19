Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка: На Кубани начнут производить «чистое» мясо

Фото: администрация Краснодарского края

Каждую третью субботу февраля на Кубани отмечают День животновода Краснодарского края. Накануне праздника вице-губернатор региона Андрей Коробка, курирующий сферу сельского хозяйства, рассказал о достижениях в отраслях животноводства и рыбоводства, господдержке и развитию селекционной базы.

Фото: администрация Краснодарского края

- Как вы оцениваете отрасль животноводства в регионе?

- За последние годы в регионе отрасль животноводства сделала существенный шаг вперед. В том числе благодаря многомиллиардным инвестициям и субсидиям, которые выделяются из федерального и регионального бюджетов, - рассказал Андрей Коробка. - По данным на 1 января, 40% молока, 57% мяса и около 33% яиц, произведенных в Южном федеральном округе, приходятся на Краснодарский край. Кроме того, Кубань заняла второе место в России по объемам изготовления молока.

В регионе удалось переломить ситуацию с сокращением поголовья дойного стада. С 2015 года производство молока увеличилось на 15%, а продуктивность – на треть. В среднем корова в год дает 8,7 тонны молока. Всего же в крае насчитывают 558,9 тысячи голов крупного рогатого скота.

- Собственная молочка пользуется популярностью не только в нашем крае, но и идет на экспорт.

- По объему экспорта молочной продукции Краснодарский край занимает четвертое место в РФ, по экспорту мясной продукции – десятое место, - говорит Андрей Коробка. - Мясомолочную продукцию закупают 26 стран мира. В 2021 году объем экспорта этой категории продуктов в фактических ценах составил 32,2 млн долларов.

Фото: администрация Краснодарского края

- Какие наши продукты больше всего любят иностранцы?

- Самые востребованные молочные продукты, отправляющиеся за рубеж, – мороженое, сгущенка, сыры, сливочное масло и другие. Положительная динамика по экспорту также наблюдается в сфере производства мяса птицы и субпродуктов. В этом году на иностранные рынки планируется поставить продуктов на 27 млн долларов, - пояснил вице-губернатор.

- Но и наука не стоит на месте...

– Будущее отрасли – за селекцией и генетикой, за передовыми наукоемкими технологиями. Сегодня наши успехи в зерновом производстве очень сильно привязаны к науке, - говорит вице-губернатор. - По большинству культур мы используем преимущественно отечественный посадочный материал. А вот в животноводстве, к сожалению, все иначе. Племенных животных мы покупаем либо в соседних регионах, либо импортируем. С семенем и эмбрионами та же самая история. Поэтому нам в первую очередь нужно продолжать селекционно-племенную работу, создавать свой генофонд пород КРС отечественной селекции – высокопродуктивный и «чистый» от каких-либо болезней.

- На долю Кубани в сравнении с другими регионами страны приходится 17% от общего объема вылова морепродуктов в бассейнах Азовского и Черного морей. Как в этом году обстоят дела в этой сфере?

- В этом году вылов рыбы увеличился, если сравнивать с результатами прошлых лет. В частности, выросли объемы добычи кильки, пиленгаса, барабули, тюльки, карася, камбалы, - объяснил Андрей Коробка. - Доля Краснодарского края в общем объеме производства товарной рыбы в Южном Федеральном округе составляет более 30%, а доля в общем объеме производства в Российской Федерации – порядка 9%. Стабильно и количество реализуемой рыбы – порядка девяти тысяч тонн.

Рыбоводством в регионе занимается. 344 из них – крестьянские фермерские хозяйства, а также частные предприниматели. 90% выращиваемой рыбы составляет так называемая рыба массового спроса – карп, толстолобик, белый амур.

Фото: администрация Краснодарского края

На территории Краснодарского края также выращивают морепродукты премиум-сегмента. Общий объем этой продукции в прошлом году составил 1000 тонн. К ним относятся форель, рыбы осетровых пород, устрицы, мидии и так далее.

- А как помогают фермерам в крае?

– Государственная поддержка рыбного хозяйства региона осуществляется по трем направлениям: развитие рыболовства, развитие товарного рыбоводства и развитие рыбопереработки, – пояснил Андрей Коробка. - Из краевого бюджета на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса в прошлом году выделили 14 млн рублей. Субсидии из федерального бюджета составили 5,9 млн рублей и предназначались племенным рыбоводным хозяйствам.

В 2022 году предусматривается оказание дополнительных мер государственной поддержки предприятиям рыбохозяйственного комплекса. В частности, планируется предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидии на приобретение рыбоперерабатывающего оборудования и оборудования для осуществления товарного рыбоводства. На эти цели из краевого бюджета предусматривается выделение 20 млн рублей.

КОНКРЕТНО

Рыбная сфера региона

12,4 тысячи тонн рыбы добывается на Кубани

22 тысячи тонн — объем товарной рыбы

17,4 тысячи тонн рыбной продукции и 16,4 млн условных консервированных банок сделали в крае

По данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края