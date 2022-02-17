Хирург, изуродовавший участницу конкурса красоты, выступил с заявлением

Халед Омар заверил, что не является лечащим врачом пострадавшей Юлии, потому своей вины не видит.

Юлия Тарасевич, пострадавшая после неудачной пластики на лице, настроена решительно. Женщина хочет наказать хирургов, изуродовавших ее. Напомним, модель из Сочи планировала лишь косметические процедуры, но ее уговорили лечь под нож. После неудачного вмешательства жизнь Юлии стала похожа на ад. Женщина не может закрыть глаза, а ее лицо, словно парализовало. Как говорит жертва пластической хирургии, никто из врачей ей не предложил помощь. Более того, ее саму обвинили в последствиях операции, мол, женщина скрыла врожденное заболевание. Хотя, по словам Юлии, ее анализы перед вмешательством были идеальные.

- Я хочу наказать их и привлечь к уголовной ответственности, а также отсудить у них компенсацию – те деньги, что потратила на восстановление. Это порядка 1,5 миллиона рублей, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» пострадавшая пациентка.

На фото Юдия до операции (слева) и после неудачного вмешательства.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в отношении хирургов возбудили уголовное дело. А в ближайшее время Юлии предстоит пройти экспертизу, после которой станет ясно, какой ущерб ее здоровью был нанесен.

Сами хирурги ушли в глухую оборону. «Комсомолка» не смогла дозвониться до врачей, остались без ответа и сообщения в социальных сетях, где они так яро рекламируют свои услуги. Правда, Халед Омар все же отреагировал на одно из сообщений портала о пластике Plastica.info в своем Instagram.

Женщина блистала на сцене, улыбаясь фотографам. Теперь же ее лицо, словно парализовано.

- Пациентку я не оперировал, у нее другой хирург, я всего лишь ассистент. Пациентку до операции не видел и не знал. Поэтому лучше обратиться вам к лечащему врачу! – написал Халед Омар в сообщении, правда, его коллеге, по всей видимости, пока сказать нечего.

Отказывается объяснить причину неудачной операции и сама клиника в Краснодаре – руководство от комментариев открещивается.

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