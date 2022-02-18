Чиновники Росприроднадзора в Новороссийске покупают люксовый минивэн за 7,3 млн рублей

Такая информация размещена на сайте госзакупок. Фото: toyota.jp/alphard

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора в Новороссийске покупает минивэн бизнес-класса Toyota Alphard в премиальной комплектации за 7,3 млн рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Судя по описанию конкурсной заявки, в автомобиле должно быть не менее семи мест, тонированные задние и боковые стекла, 18-дюймовые легкосплавные диски, хромированные ручки дверей, потолочный девятидюймовый LCD-монитор, аудиосистема премиум класса JBL с 17 динамиками, потолочная подсветка с возможностью выбора цвета. Необходимо наличие восьмиступенчатой автоматической коробки передач, двух люков с механическим и электрическим приводами, капитанских кресел второго ряда OTTOMAN с электрорегулировкой, вентиляцией с пультом управления в подлокотниках и функцией памяти.

Однако в Росприроднадзоре объяснили необходимостью такую дорогую покупку. Специалисты ведомства работают на четыре региона и часто ездят в дальние командировки.

- Автомобиль Toyota либо эквивалент приобретается, поскольку необходимость в автомобиле такого класса (микроавтобус/минивэн) существовала всегда, так как сотрудники Управления осуществляют контрольно-надзорные мероприятия на территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым и города Севастополь, также по поручению Центрального аппарата Росприроднадзора принимают участие в проверках в иных регионах РФ, - сообщил руководител Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора Евгений Золотухин газете "Новороссийский рабочий. - Именно автомобиль подобной вместимости позволит оптимизировать транспортное обеспечение, командировочные расходы и расходы на ГСМ, так как его можно соотнести с двумя автомобилями класса седан, при этом он требует одного водителя вместо двух, а объём двигателя делает его экономичным именно при движении по загородным трассам, комплектация позволяет его использовать как мобильный офис для нескольких инспекторов.