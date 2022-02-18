Прогноз риелтора. Какие квартиры в Краснодаре будет сложнее продать в 2022 году

Стоит ли вообще сейчас покупать квартиру? Фото: Анастасия Осипова

Цены на жилье в Краснодаре бьют все рекорды. Если еще в начале 2021 года однокомнатные квартиры продавалась в среднем за 2,5 млн рублей, то в начале 2022-го за эту сумму уже ничего не купишь. Небольшие однушки в 30 квадратов сейчас продаются от 4,5 млн рублей. Резкий рост квадратных метров эксперты связывают с инфляцией. Мол, дорожал строительный материал, и, как следствие, – квадратные метры. К концу 2021 года квадратный метр жилья в Краснодаре вырос на 65 процентов на вторичном рынке, и на 83 процента – в новостройках.

- Недвижимость в Краснодаре приобрела особую инвестиционную привлекательность и стала средством приумножения капитала, - объяснил директор Юридической службы Краснодарского края Сергей Пищулин. – И в ближайшее время дешеветь жилье не будет. А наоборот, только подорожает.

Какие квартиры в Краснодаре будет сложнее продать в 2022 году?

- После 2021 года, когда все кому не лень пробовали себя в инвестициях в Краснодар, складывается интересная ситуация. Сейчас люди стали продавать то, во что вкладывались, - говорит краснодарский риелтор Ирина Дробот. – И вдруг они выясняют, что: купили недвижимость не в том районе, где цены выросли, и не в том ЖК. Либо приобрели по максимальной цене от застройщика, когда на 1 млн рублей дешевле продавали инвесторы. Ну или купили по незнанию у нерадивого застройщика и теперь идут задержки со сдачей дома. Специалист советует пока не торопиться с продажей недвижимости.

- Например, тем, кто взял квартиру в недостроенном доме, предлагаю рассмотреть следующий вариант - дождаться сдачи дома, сделать там ремонт и сдавать в аренду, - говорит «КП»-Кубань» Ирина Дробот. - Переждите спад, а дальше уже будет видно, что делать. Все равно в длительной перспективе недвижимость имеет тенденцию к росту.

Если же квартиру покупать как инвестицию, то стоит заранее просчитать все плюсы и минусы.

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