Первые собственники квартир в ЖК «Фрукты» на территории «Сириус» получили ключи

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

Строительная компания «Неометрия» объявила о начале выдачи ключей от квартир в жилом комплексе «Фрукты», который находится на первой в России федеральной территории «Сириус», в одном из самых развитых с точки зрения инфраструктуры районов Сочи.

Разрешение на ввод ЖК в эксплуатацию СК «Неометрия» получила 25 января. На первом этапе ключи от квартир общей площадью 45 тысяч кв. м получат 624 собственника.

Жилой комплекс «Фрукты» находится на территории «Сириус». Это первая в России федеральная территория, выделенная из состава Сочи. Согласно предложению президента страны Владимира Путина, в «Сириусе» планируют организовать центр развития науки и высокотехнологичного бизнеса.

Дома «Фруктов» находятся рядом с природным заповедником, Олимпийским парком и в пяти минутах езды от Черного моря. ЖК также окружен горами, что делает его местоположение уникальным.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

Квартира в Сочи – отличный инструмент инвестирования, считают аналитики «РБК-Недвижимость». Стоимость жилья в городе-курорте в прошлом году показала один из самых высоких уровней роста – 51%.

При разработке проекта жилого комплекса архитекторы ориентировались на модель «закрытого двора». Согласно задумке, такое расположение домов позволяет защититься от уличного шума и случайных прохожих.

Свое название ЖК «Фрукты» получил благодаря тому, что возле каждого дома высажены фруктовые деревья. В целом дизайн всего комплекса выполнен в едином стиле. Цвет фасадов зданий, общественных пространств и мест общего пользования выдержаны в одной цветовой гамме.

Для удобства жителей на территории ЖК установили навесы, защищающие от солнца и дождя, разбили небольшие сады для прогулок, а также создали спортивные площадки, зоны workout и йоги. В шаговой доступности находятся торговые центры, школы, детские сады и другие образовательные и социальные учреждения. Есть даже дельфинарий.

Краснодарский край, согласно исследованию Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и редакции журнала «Отдых в России», возглавил туристический рейтинг. Аналитики подготовили семь ключевых пунктов, по которым оценивали регионы.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

Кубань в 2021 году посетили порядка 16,5 млн туристов. Большая часть отдыхающих приехала летом. Однако регион становится местом круглогодичного туризма, привлекающий своими горнолыжными склонами, санаториями и многим другим. Местом притяжения остается Сочи.

Краснодарский край также вошел в ТОП-10 регионов страны по качеству жизни, составленный «РИА Рейтинг». Кубань расположилась на шестом месте. В тройке лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Авторы рейтинга считают, что в Краснодарском крае достойные заработная плата, жилищные и социальные условия, уровень рынка труда и так далее. Всего около 70 показателей.

«Фрукты» подключены к системе «Безопасный город», а за территорией ЖК круглосуточно следят с помощью системы видеонаблюдения. В микрорайоне также установлена система автоматического доступа в подъезды и на придомовую территорию. Планируется, что управлять опциями контроля можно будет с помощью специального приложения, установленного на телефон.

– Строительная компания «Неометрия» является системообразующим предприятием экономики региона. Создавая жилые пространства, мы развиваем инвестиционную и туристическую привлекательность региона. При этом придерживаемся высоких технологических стандартов, поддерживая экологическую стратегию. Это также способствует развитию региона, в том числе по уровню качества жизни, что неоднократно подтверждалось федеральными рейтингами, – рассказала генеральный директор СК «Неометрия» Надежда Барачина. – В планах «Неометрии» – создание целого квартала ЖК «Фрукты», где будут проживать более 3 тыс. человек. В целом администрация «Сириуса» планирует, что к 2025 году на ее территории будут полноценно работать инновационные кластеры, университеты и парки будущего.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

СК «Неометрия» более 11 лет на рынке и входит в ТОП-25 крупнейших застройщиков России и ТОП-3 Южного федерального округа. «Неометрия» является компанией так называемого полного цикла. То есть занимается поиском земельного участка, его освоением и строительство жилья.

«Неометрия» построила более 1 млн кв.м. жилья от «комфорт» до «премиум-класса» в различных городах Краснодарского края. СК является лидером по объему строительства в Сочи и Новороссийске.