26-летний парень постучался к дверь к соседу, а тот ответил двумя смертельными выстрелами

Александр Пыхалов умер в больнице

Назвать случившееся с 26-летним Александром Пыхаловым стечением сразу серии трагических обстоятельств не поворачивается язык. Но именно так все произошло. Он пришел домой 25 декабря в станице Успенской, чтобы скинуть на компьютер рабочие документы. Но шум выше этажом заставил его задержаться.

- Саша хорошо знал мужчину, который живет в квартире, из которой исходили тревожные звуки, - рассказывает мама парня. - Потому побежал туда.

По словам матери, молодой человек остановился у двери на третьем этаже и постучал. На стук ответили: "Кто там?".

- Он сказал: "Дядя Андрей, чем помочь? Это Саша". Они вместе работали даже в одно время, - продолжает мама Александра.

Но на это через дверь раздались два выстрела. Оба попали Саше в живот.

- Сын от шока еще какое-то время мог двигаться. Даже выбрался из подъезда и вызвал себе скорую, - говорит мать.

Родителям Саши сообщили о случившемся, когда парню уже делали операцию. А на третий день даже пустили в реанимацию. Сын был в сознании и рассказал, кто это сделал с ним. В полиции возбудили уголовное дело.

Но через некоторое время в критическом состоянии Александра отправили в Краснодар, где каждые 48 часов ему делали операции. В организме начался сепсис.

Сердце парня не выдержало 12 января. Он умер.

- Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство", по ходатайству следователя территориального следственного отдела СКР по краю судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мотив убийства и психологическое состояние обвиняемого суд выяснит в ходе судебного разбирательства. Но пока все говорит о том, что мотива не было.