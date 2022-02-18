Народная медицина и затяжные суды: что известно о хирургах, изуродовавших участницу конкурса красоты в Сочи

По словам пострадавшей пациентки, неудачную пластику ей провели два хирурга - Андрей Комаров (слева) и Халед Омар.

Кубанский Следком выясняет обстоятельства неудачной операции, которую два хирурга провели модели из Сочи. Врачи уговорили женщину сделать тотальную подтяжку лица и век. Вот только после хирургического вмешательства жизнь пациентки стала похожа на ад. Она не может закрыть глаза (кожи просто не хватает), с трудом жмурится и теперь не улыбается – мимика на ее лице отсутствует.

- Операцию мне проводили Андрей Комаров вместе с Халедом Омаром. Как прошло само хирургическое вмешательство, я не могу судить, клиника не выдает мою карту. Но после операции я чувствовала себя ужасно, у меня был жуткий отек, казалось, лицо лопнет. При этом было стойкое ощущение, словно мою голову сдавливала повязка, - рассказывала «КП» - Кубань» пострадавшая пациентка Юлия Тарасевич.

Со слов женщины, Халеда Омара она в последний раз видела на выписке, он никак не поддерживал с ней связь. А вот Андрей Комаров, изначально предложивший пластику, предлагал своей пациентке странное лечение.

На фото Юлия до операции (слева) и после неудачного вмешательства.

- Лечение пиявками, иглоукалывание… По мнению врача, это должно было помочь мне быстрее восстановиться после операции, - говорит Юлия. - Хотя у меня был огромный отек, начался уже некроз век, который можно было решить только оперативным путем.

Хирург предлагал своей пациентке решить проблемы пиявками. Фото: Instagram.com

В своем Instagram Андрей Комаров часто рассказывал о народной медицине, практиковал голодание и даже проводил получасовые эфиры на эту тему. Наряду с этим рекламировал услуги хирурга. Правда, далеко не все отзывы о враче были положительными. Под фото медика сотни негативных комментариев, которые, видимо, он не успевал подчищать.

- Помню, как он цинично писал мне сообщения, спрашивая, как мои дела. А я в этот момент плакала и думала, что умру. Мне было больно, отек только усиливался, а хирург предлагает мне народную медицину, - вспоминает Юлия.

Андрея Комарова после шумихи уволили. Фото: Instagram.com

Предать огласке свою историю жертва пластики решилась не сразу, а лишь спустя год. Однако реакция ее врача не заставила себя ждать. В своих соцсетях врач решил ответить пациентке, опубликовав злую насмешку.

- Изуродую лицо так, что мама не узнает. Особенно если у вас редкое генетическое заболевание. Склеродермия, например (хотя сама пациентка уверяет – никакого недуга у нее не было – Авт.), - открыто написал Андрей Комаров, однако позже удалил жестокое обращение, как и сам аккаунт.

После того, как Юлия рассказала свою историю, врач публично посмеялся над ней. Фото: Instagram.com

Как удалось узнать «КП» - Кубань, после того, как Андрей Комаров стал фигурантом уголовного дела, он лишился работы. В сочинской клинике, где он принимал, удалили всю информацию о специалисте.

- Не могу подсказать, я новенькая, - ответила администратор «Комсомолке» на вопрос, куда пропал врач.

Следователи собираются побеседовать и с Халедом Омаром, который ранее заявил, что не является лечащим врачом пострадавшей Юлии, потому своей вины не видит.

Халед Омар заверил, что не является лечащим врачом пострадавшей Юлии, потому своей вины не видит.

Стоит сказать, медика в 2018-м обвинили в смерти другой пациентки. На именитого врача тогда также завели уголовное дело, суд по которому идет до сих пор.

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