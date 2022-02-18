Сады на балконах и европейский шик. Как будет выглядеть новый микрорайон Краснодара

Новый микрорайон Краснодара обещает стать уникальным. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В администрации Краснодарского края представили концепцию нового микрорайона, который пока носит рабочее название «Большой планировочный район Новознаменский». Впрочем, между собой авторы называют его «Новый город». Разработкой занимался НИИ перспективного градостроительства. Архитекторам принадлежат работы по развитию Норильска, Костромы, Мурманска, поселений Ленинградской и Архангельской областей, Пермского края.

При создании нового микрорайона урбанисты учитывали требования комплексной застройки.

- Территория будет разбита на небольшие фрагменты, по каждому закрепят параметры объектов, сроки реализации и источник финансирования. Если рядом с жилым массивом не будет указано строительство детская сада и школы, то проект отправится на исправление ошибок. Будем заключать договоры, которые зафиксируют все обязательства инвестора. В случае их невыполнения территорию изымут, а инвестор будет выплачивать большие штрафные санкции, - уточнил главный архитектор Кубани Илья Поздняков.

Огромная городская территория захватит сразу три существующих пригородных поселка – Знаменский, Новознаменский и Пригородный, а также еще не занятые жилой застройкой земли.

Расположится новый микрорайон на площади более трех тысяч га, а население составит около 330 тысяч человек. Облик города будущего можно увидеть уже сейчас. На слайдах - современные административные высотки, жилые многоэтажки. Есть даже здание, в очертаниях которого любой краснодарец узнает кинотеатр «Аврора». Там тоже можно будет посмотреть на широком экране новинки кино.

Краснодарцы легко узнают в этом здании "Аврору". Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

– Концепция практически закончена, мы переходим к обсуждению с профессиональным сообществом и с общественностью. В ближайшие 2-3 недели мы соберем все предложения. Если они будут конструктивные, скорректируем концепцию. Если замечаний не будет, можно будет считать ее законченной, - рассказал главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков.

Симпатичные жилые многоквартирные дома будут соседствовать с частной застройкой. В новом городе архитекторы хотят внедрить идею создания вертикальных лесов. На открытых балконах эко-многоэтажек будут высажены пышные кусты и карликовые деревья. Если приемной комиссии эта мысль покажется не конструктивной, то проект изменят. Авторы сделали упор на огромное количество зелени. Под зоны рекреации отвели 25 % от общей площади нового микрорайона.

Урбанисты хотят воплотить здесь идею вертикального леса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Документ с подробным описанием будущего агломерата размещен на сайте краевого департамента архитектуры и градостроительства. Это внушительная работа с детальной проработанной урбанистами схемой расположения социальных объектов, предприятий, коммунально-инженерной инфраструктурой, дорогами и общественным транспортом.

Самый основной объект нового краснодарского микрорайона – медицинский кластер, под который зарезервировали 60 га. Также, в «Новом городе» запланированы 116 детских садов, 38 школ, 13 поликлиник, университет и три училища. Связывать микрорайон с центром Краснодара будет большое количество общественным маршрутов, но самой удобной должна стать «Городская электричка»,

Архитекторы предусмотрели только среднеэтажные жилые дома. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

- Мы максимально отрабатываем логику контроля дальнейшей реализации проектных решений, чтобы задать дизайн-код, формирование определенной логики архитектуры, требований к благоустройству. Самое главное, чтобы все последующие стадии проектных работ и реализации соответствовали этому. Мы нацелены сделать этот проект уникальным. Чтобы он вошел в историю региона и России, – рассказал о работе своей команды директор Санкт-Петербургского института перспективного градостроительства Павел Спирин.

Схема нового микрорайона. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Примерно через пару месяцев проект отправят на утверждение, которое ориентировочно продлится до начала осени. То есть ближе к концу 2022 года будет готов окончательный вариант. Но воплотится проект в реальность не раньше, чем через два десятилетия.