Правоохранителя госпитализировали в местную больницу. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На Кубани пьяный мужчина избил полицейского. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах. Как стало известно, все случилось в хуторе Фокин Белореченского района. На одной из центральных улиц поздним вечером между соседями произошла драка. Уж что не поделили хозяева двух участков, неизвестно, однако женщина, проживающая напротив, пожаловалась в полицию. На место происшествия был направлен наряд из трех сотрудников.

В это же время здесь оказался 39-летний майор полиции Олег Носов (имя и фамилия изменены - Авт.). Сотрудник МВД, правда, был не на службе. Но, услышав крики на улице, решил выйти и посмотреть, в чем дело.

- В этот вечер сотрудник полиции находился в гостях у друзей, был одет не по форме - в «гражданской». Когда услышал крики, доносящиеся с улицы, решил проверить, что случилось, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудник из правоохранительных органов.

Оказалось, что по соседству дебоширил парень, который был явно подшофе.

- Хулиганил 19-летний молодой человек, ранее судимый по статье «Кража», - добавляет источник в правоохранительных органах.

Олег Носов сначала пытался утихомирить дебошира словами, но ничего не получилось. Тогда полицейский попытался его усмирить. В этот момент парень нанес майору полиции несколько ударов в голову. Но в итоге пьяного хулигана удалось повалить на землю.

- Парня задержали и доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. На виновника ночного инцидента составили материал по статье «Мелкое хулиганство», - говорят в полиции.

А тем временем Олег Носов, пострадавший во время задержания хулигана, обратился за помощью к медикам. Как удалось узнать «КП» - Кубань», у него диагностировали сотрясение головного мозга, зафиксировали и большую гематому. После обследования полицейского госпитализировали в травматологическое отделение больницы в Белореченске. Сейчас он находится под наблюдением медиков.