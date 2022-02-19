Учит румынский и мечтает о семье. Как сейчас живет всемирно известный незрячий музыкант Олег Аккуратов

Олег Аккуратов. Фото: соцсети

Олег Аккуратов - слепой от рождения. Когда он был маленький, часто слушал музыку из дедушкиного проигрывателя. А потом подходил к пианино, которое было в доме, и играл все, что слышал. Так к четырем годам Олег уже играл Первый концерт Чайковского, который услышал по радио.

Родители отдали мальчика бабушке с дедушкой, они и воспитывали внука. Дедушка, увидев музыкальный талант Олега, отвез его из Ейска, где мальчик жил, в Армавир. В музыкальную школу для слепых детей. Там у Олега Аккуратова обнаружили абсолютный музыкальный слух. Когда мальчику было шесть лет, он получил свою первую премию, а к 17 годам выступал на одной сцене с Монтсеррат Кабалье, играл на приеме у Папы Римского.

Когда Олег учился в Московском эстрадно-джазовом училище, познакомился с Людмилой Гурченко. Прима была очарована мальчиком, она даже сняла про него фильм. Сам Олег Аккуратов часто бывал в гостях у Гурченко и играл для артистки.

За плечами Олега Аккуратова музыкальный колледж, институт музыки, консерватория и множество музыкальных конкурсов. Сейчас Олегу Аккуратову 32 года. Он живет в Москве и выступает на лучших мировых площадках.

Олег Аккуратов. Фото: соцсети

В 2020 году он участвовал в шоу «Голос», где занял второе место. В феврале 2022 года Олег Аккуратов приехал в Краснодар с гастролями. И рассказал о своей жизни в Москве, о друзьях.

- У меня очень много друзей и все они связаны с музыкой. Мои друзья - это и джазмен Игорь Бутман, и пианист Борис Березовский, и другие музыканты, - рассказал в эфире радио «Казак ФМ» Олег Аккуратов. – Они поддерживают, с ними можно и песню спеть.

В родной Краснодарский край Олег Аккуратов приезжает редко.

- Скучаю по Ейску, мне часто снится море, дом, семья, - говорит Олег. – У меня даже есть песня про город Ейск. А еще мои любимые песни - «Черноглазая казачка», «Не для меня придет весна» - замечательная казачья. Слушаю Кубанский казачий хор, с которым даже выступал на одной сцене, артисты легендарного коллектива мне даже подпевали.

Каждый день Олег Аккуратов занимается музыкой. Не бывает дня, чтобы он не сел за клавиши.

- Раньше учил песни по Брайлю, сейчас на слух, у меня есть специальная программа, - говорит Олег Аккуратов.

С Игорем Бутманом Олег Аккуратов дружит давно. Фото: соцсети

А еще Олег учит иностранные языки.

- Сейчас учу румынский, очень нравится он, а еще культура этого народа, творчество, - пояснил музыкант в эфире радио «Казак ФМ».

А еще Олег мечтает о семье и большой любви. Но пока в его жизни только музыка