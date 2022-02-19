Вениамин Кондратьев: Кубань готова принять у себя беженцев из ДНР

Вениамин Кондратьев выступил с заявлением по поводу ситуации в ДНР. Фото: администрация Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Кубань готова принять у себя беженцев из Донецка.

- Жители Кубани, всего Краснодарского края с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами и искать прибежище в России. Краснодарский край со всем кубанским радушием и гостеприимством готов принять и разместить беженцев из этих республик в нашем регионе, оказать им всяческую поддержку, - сообщил Кондратьев.

Напомним, в ДНР началась массовая эвакуация населения. Людей выводят в Ростовскую область. Как ранее писал сайт kp.ru, народная милиция ЛНР сообщила об обнаружении бронетехники украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе. По информации ведомства, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 были замечены в поселках Станица Луганская и Макарово.

18 февраля, вечеров, в Ростовскую область автобусами стали вывозить людей. Глава республики, Денис Пушилин, объявил эвакуацию женщин, детей и стариков. Мужчины призывного возраста остались на родной земле.

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