Губернатор Кубани выступил с заявлением по ситуации с беженцами из ДНР

Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с заявлением по ситуации с беженцами из ДНР. Глава Кубани сообщил, что регион готов принять их у себя и разместить.

- Жители Кубани, всего Краснодарского края с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами и искать прибежище в России. Краснодарский край со всем кубанским радушием и гостеприимством готов принять и разместить беженцев из этих республик в нашем регионе, оказать им всяческую поддержку, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев у себя в соцсетях.

Беженцев из ДНР и ЛНР эвакуировали в Ростовскую область. Людей сюда вывозят автобусами. На Дону введен режим ЧС. На утро 19 февраля, по данным МЧС, в донском крае было уже почти семь тысяч беженцев. Из них две с половиной – дети.

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