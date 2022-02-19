Нашли в колодце с пробитой головой. На Кубани обнаружили пропавшего при странных обстоятельствах пожилого мужчину

Тело мужчины нашли в колодце

66-летний Александр Якимец пропал 18 января. Он ушел из своего дома в станице Новодонецкой, что в Выселковском районе, и обратно не вернулся. Близкие мужчины забили тревогу и пошли в полицию. К поискам пропавшего подключились волонтеры, но прочесав лесополосы и весь район, мужчину так и не нашли. А полиция все это время вела расследование. Ниточки потянулись в дом… пропавшего мужчины.

- В колодце дома, где жил мужчина, его и нашли. Точнее, его тело, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в полиции Краснодарского края. – У него было травма головы, от которой мужчина и скончался.

Когда силовики стали копать дальше, выяснилось, что мужчину убили двое 17-летних студентов и 22-летний парень.

- Все вместе они выпивали, потом между товарищами возник какой-то конфликт, и они избили 66-летнего мужчину. Причем выпивали у него же дома, пока его родственников не было дома, - говорит наш источник. – А когда поняли, что мужчина умер, вынесли тело на улицу и сбросили в пустой колодец. Он по назначению не используется, воду из него не берут.

С 18 января мужчина числился пропавшим без вести. И только 10 февраля его тело нашли. Когда оперативники вышли на след тех, с кем провел свой последний вечер Александр Якимец, они во всем признались.

- В настоящее время все трое подозреваемых дали признательные показания, все находятся под арестом, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в силовых структурах Краснодарского краю.

За убийство мужчины им грозит до 15 лет лишения свободы.