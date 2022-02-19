В Краснодаре полицейский за 1,5 млн рублей собирался вернуть вещдоки подозреваемому

Задержанный находится в ИВС УМВД по Краснодару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело вновь в отношении сотрудника органов завели в Краснодарском крае. Фигурантом стал полицейский из Краснодара – мужчину подозревают в получении крупной взятки. За 1,5 миллиона рублей он согласился помочь вернуть вещдоки подозреваемому.

По версии следствия, следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории УВД СУ УМВД России по Краснодару, старший лейтенант юстиции в сговоре фигурировал как посредник в передаче взятки. О деньгах за помощь при служебном положении договорились местный житель - также фигурант уголовного дела - и другие сотрудники органов. За немалую сумму они должны были вернуть подозреваемому вещественные доказательства - при обыске их изъяли.

- Взятка передавалась за возврат изъятых при обыске предметов без проведения по ним исследований и экспертиз и дальнейшее покровительство подозреваемого со стороны должностных лиц при осуществлении им коммерческой деятельности, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого полицейского задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания УМВД России по Краснодару. А в отношении сотрудника органов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Уточняется, что задержанный пока не уволен и не отстранен от службы. Проводится служебная проверка, которая завершится в течение месяца.