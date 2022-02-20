Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 февраля 2022 года: количество заболевших вновь превысило четыре тысячи

14 пациентов из-за осложнений скончались Фото из архива КП

На Кубани за последние сутки количество заболевших COVID-19 вновь превысило четыре тысячи. Так, в регионе получено 4494 положительных результата, 432 из которых относятся к детям, в том числе самому младшему пациенту – 4 дня.

Тем временем смертность от осложнений коронавирусной инфекции остается на одном уровне. За последние сутки спасти не удалось 14 пациентов.

В связи с непростой эпидобстановкой в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям Кубани необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками. От заболевания либо тяжелого течения болезни, напомним, помогает вакцинация.

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