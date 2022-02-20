Диснейленд и 50 новых отелей: Под Анапой вырастет новый город, в него вложат 250 млрд рублей

При планировании курорта будут учитываться интересы местных жителей

Губернатор Кубани подписал соглашение с «Корпорацией Туризм.РФ» о развитии туристического кластера в Анапе. Возле курорта фактически вырастет новый город, который уже провозгласили «Новой Анапой».

Комплексный всесезонный курорт мирового уровня расположится на участке в 800 га в станице Благовещенской, это в 25 км от самой Анапы. Сейчас это песчаная коса, широкие вольные просторы без застройки. Здесь создадут туристско-рекреационный кластер.

- Это станет самым масштабным и якорным проектом санаторно-курортной сферы всего побережья России. На территории нового города появится 50 отелей от 3 до 5 звезд, парка по типу «Диснейленда» на 100 га, конгресс-центра, также масштабно будет развито спортивное ядро и многие другие направления, - сообщил глава Анапы Василий Швец.

По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в кластер составит порядка 250 млрд рублей, в том числе в объекты курортной инфраструктуры - 200 млрд рублей, инженерной инфраструктуры – 50 млрд рублей.

- Мега-проект увеличит туристический поток почти на 3 млн человек. Будет создано 25 тысяч новых рабочих мест, а также существенно возрастет количество субъектов малого и среднего бизнеса, - отметили в пресс-службе Анапы.

Проект уже обсуждали в прошлом году

Стоит отметить, что соглашение с «Туризм.РФ» предусматривает развитие еще двух территорий в Краснодарском крае, помимо Анапы.

- В Абрау-Дюрсо появится курорт с инфраструктурой для исторического, экологического и гастрономического туризма. Также запланирована реконструкция исторического центра села Абрау и прогулочной набережной вокруг озера. Второй проект - курорт «Долина Васта» в горном кластере Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Ростуризма.

За счет инвесторов на Кубани будут развивать новые виды отдыха.

- К 2030 году Краснодарский край планирует увеличить турпоток до 22 млн человек. Для этого в регионе должен быть такой уровень обслуживания, чтобы туристы к нам возвращались, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

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