Ползала со сломанными ногами в поисках воды: 15-летняя девочка, упавшая с 25-метрового обрыва в Геленджике, смогла выжить и мечтает стать скалолазом

Эя будет учиться жить заново

15-летняя Эя Журавлева - спортсменка, она часто бегала по горным тропинкам Геленджика. 3 февраля она ушла на пробежку и перестала выходить на связь.

Эя родилась в многодетной семье, у нее еще четыре младших брата. Мама была уверена, что с дочкой что-то случилось. Сбежать из дома без причины она не могла. Ее около суток искали полицейские и волонтеры. Они прочесывали лес и окраины Геленджика.

Чудом подростка нашли. Эя оступилась и рухнула с 25-метровой скалы. Спустя 20 часов она была в удручающем состоянии.

- Девочку удалось найти в районе пляжа Сосновка. Когда волонтер обнаружил подростка, она находилась в тяжелом состоянии — бредила и была в затуманенном сознании, - сообщали 4 февраля в пресс-службе администрации Геленджика.

Девочка сломала таз. Ей было настолько больно, что она не могла позвать на помощь прохоходящих мимо людей. А чтобы утолить жажду — пришлось самой ползти до родника.

- Дочь нашли чудом выжившую. Она упала с 25-метровой скалы между Дивноморском и Геленджиком. 20 часов ребёнок с перебитыми костями таза ползал в поисках воды к водопаду. Считаю, что ее спасла воля к жизни, которую в ней помогли взрастить зачитанные до дыр книги Джека Лондона, - тяжело отвечает мама Зифа Асташко.

Она рассказала, как девочка с переломанными ногами почти сутки выживала в лесу.

- Эя вспоминала, что двигалась, цепляясь одной рукой за выступы, другой рукой передвигала по очереди ноги. Она нашла кусочек пенопласта и лежала на нем, дыша внутрь мокрой одежды, залитой кровью, чтобы хоть как-то согреться, - отметила Зифа.

Мама добавила, что в тот день дочь помнит, что со смотровой площадки Сосновой рощи ее видела компания отдыхающих, но сил кричать и звать на помощь, у нее не было. Эя отчаянно махнула им рукой и снова упала. Люди тоже помахали и… ушли.

15-летнюю Эю нашли казаки Сергей Батенев и Василий Лешко. Они вытащили ее вчетвером с поисковиками «Лиза Алерт». Девочку доставили в реанимацию, у нее был шок, ее трясло. Операции Эя ждала неделю, таз был уничтожен практически полностью, шансов на восстановление было нещадно мало. За это время, как рассказывает мама, она не хотела жить – боялась, что останется инвалидом.

- В Геленджике нет возможности сделать сложную операцию. Я объявила сбор. Дочь получилось перевезти в Москву. Сейчас ее готовят к очередной операции. И настрой у нее уже оптимистический, - уже с улыбкой говорит мама Зифа.

15-летняя Эя собралась духом и заявила, что очень хочет жить и обязательно станет профессиональным скалолазом.

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