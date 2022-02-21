Самый дешевый дом- за 5 млн. Эксперт назвал основные нюансы при выборе недорого жилья в Сочи

Недвижимость имеет площадь 76 кв. м. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В феврале 2022 года на рынке Сочи было выставлено на продажу 3,6 тысяч частных домов. Недвижимость имеет все необходимые условия для проживания. Отметим, что дома находятся на землях индивидуального жилищного строительства. Как сообщают «КП»-Кубань» эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр», средняя стоимость недвижимости в данной категории на сегодняшний день составляет 42,9 млн рублей. Средняя площадь домов 342 кв. м., а средняя площадь участка 9,96 соток.

Самый дешевый дом со всеми необходимыми коммуникациями в Сочи оценивается в 5,3 млн рублей. Недвижимость имеет площадь 76 кв. м. Дом расположен в Адлерском районе Сочи.

Самый дорогой дом выставлен на продажу стоимостью в 1,8 млрд рублей. Недвижимость имеет площадь порядка 1,6 тыс. кв. м. А расположен дом в Хостинском районе Сочи.

- При выборе частного дома в Сочи важно различать отдельностоящий объект, который имеет полностью огороженную территорию и дома в коттеджных посёлках, где расстояние между домами меньше и где заборы существенно ниже, а иногда и полностью отсутствуют, – подчеркнула гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.

Если вы приобретаете отдельно стоящий дом, то все будет зафиксировано на собственника. Если рассматривать коттеджный поселок, то нужно понимать, что будет управляющая компания. Все дома будут объедены общей дорогой, также присутствует общая инфраструктура.

Перед покупкой недвижимости первый делом необходимо проверить объект по всем юридическим нормам. Эксперт по недвижимости отмечает, что нужно обратить внимание и на получение почтового адреса, подключены ли коммуникации, есть ли договора с компаниями поставщиками.