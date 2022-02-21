Вор-неудачник. 18-летний студент забыл куртку с паспортом в чужом доме при краже денег

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18-летнего жителя Краснодара потянуло на приключения. Студент из-за нехватки денег и ради порции адреналина решил залезть в чужой дом и навести там шмон. Под прицел попал неприметный домик на улице Пашковской: темно, собак нет, да и место немноголюдное.

Парень перелез через забор, когда хозяин спал. Он тихо прошел в незапертую дверь, и действовал точно, как в криминальных фильмах. Вот только ограбления века не получилось… если только с припиской – самое неудачное.

Горе-бандит настолько обрадовался найденным пяти тысячам, что поспешил скорее ретироваться. Только вот, когда начал тратить деньги, вспомнил, что чего-то не хватает. Парень случайно забыл на месте преступления куртку, в кармане которой был еще и паспорт. Но возвращаться уже было поздно. Проснулся хозяин и вызвал полицию. И алиби тут не придумаешь.

- Проснувшись, заявитель заметил беспорядок и пропажу пяти тысяч рублей. Также вор забрал ключи от машины. Установить злоумышленника удалось по забытой куртке, в кармане которой был паспорт. 18-летнего краснодарца задержали на пересечении улиц Красной и Северной, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Россини по Краснодарскому краю.

Студент отнекиваться не стал. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Парень находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет тюрьмы.

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