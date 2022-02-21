Лечение в невесомости проходят пациенты краснодарской бальнеолечебницы

Фото: Архив «КП»

В центре восстановления здоровья «КБЛ» проводят лечение на европейской подвесной системе Экзарта. Процедуры подходят для пациентов после инсульта, при деформации стоп и после удаления грыжи.

Можно ли снять боль в спине и суставах по этой системе? Исправить нарушение осанки у ребёнка? Чем отличается процедура от реабилитации в спортзале? Об этом и не только поговорим в понедельник в нашей программе «Здоровый разговор» в 17 часов с медицинским директором «КБЛ» Денисом Андреевым. Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997. Или присылайте свои сообщения на WatsApp на номер 8 (961) 590 70 90.

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