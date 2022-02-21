«Не ищите меня!»: В Краснодаре загадочным образом после экзамена пропала студентка медакадемии

В последний раз девушку видели в районе медакадемии на улице Седина.

В Краснодаре загадочным образом пропала студентка Кубанского медицинского университета. Как удалось узнать «КП» - Кубань», найти не могут 19-летнюю Ольгу Пан. Последний раз девушку видели в обед 21 февраля однокурсники, с которыми она сдавала экзамен. Вместе с другими учащимися студентка пришла на пересдачу предмета.

- Мы повторно сдавали гистологию. Не у всех получилось правильно ответить, Оля была среди тех, кого снова отправили на пересдачу, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» однокурсники пропавшей. - Когда она вышла из кабинета, то на ней буквально лица не было. Была бледной и очень расстроенной. Мы попытались ее успокоить, говорили, что она пересдаст в следующий раз, просто сегодня ей не повезло. Но она лишь ответила, что уходит, попросила, чтобы ее не искали.

Однокурсницы сначала не придали значение ее словам, подумав, что девушка хочет побыть одна. Однако спустя время заметили, что Ольга удалила свою страницу в соцсетях.

- Мы решили набрать ее номер, чтобы удостовериться, не нужна ли ей какая-то помощь. Но она не отвечает на наши звонки. Телефон выключен. Переживаем за нее, она была очень грустной, - сказали учащиеся, обратившиеся за помощью к волонтерам.

В последний раз девушку видели в районе медакадемии на улице Седина. То, где может находиться девушка, остается загадкой. Известно, что поиски уже начались. Сейчас специалисты пытаются установить путь студентки - для этого опрашивают всех, кто видел, куда могла направиться Ольга. Просматривают также записи камер видеонаблюдений, установленных рядом с вузом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- В 15:45 в полицию Краснодара поступило сообщение от студентки одного из вузов на улице Седина о том, что ее одногруппница не сдала экзамен. После чего девушка покинула территорию учебного заведения, сказав, чтобы ее не искали, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - В настоящее время по данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.