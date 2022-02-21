В Туапсе взрывом на нерабочем газопроводе выбило стекла в автомобиле

Из-за взрыва пострадал автомобиль. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Туапсе произошла разгерметизация на неэксплуатируемом подземном газопроводе. Впрочем, сухая формулировка от спасателей совсем не отражает мощь чрезвычайного происшествия, сильно перепугавшего жителей улицы Судоремонтников.

- Мы услышали звук взрыва, а затем в окна полетели куски земли и камушки, - очевидцы говорят, что всерьез испугались за свои жизни.

Хлопок был такой силы, что взметнул вверх столб земли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому крпаю

Камнями и взрывной волной выбило стекла в автомобиле, слишком близко стоявшем к газопроводу. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К месту ЧП срочно стянули силы местной службы ГО и ЧС, а полицейские оценили участок и пустили автомобили в объезд по соседним улицам. Специалистам нужно было выяснить причины, которые привели к столь мощному взрыву и уточнить, опасность повторного хлопка сохраняется или миновала.

Место ЧП до сих пор оцеплено. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- Произошла разгерметизация подземного газопровода, находящегося под давлением воздуха с последующим выбросом грунта. Отключённых потребителей нет, так как газопровод не введён в эксплуатацию, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как объяснили специалисты, объект готовили к сдаче в эксплуатацию и под большим давлением в трубы нагнетали воздух, чтобы найти дефект или отверстия. Скорее всего, газопровод был негерметичен и воздух разорвал место шва.

На месте продолжают работать газовики и спасатели.