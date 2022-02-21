Муника и Муар. Старожилу-зубру привезли невесту из Московской области

Самочка зубра после долгой дороги решила подкрепиться

В Кавказском биосферном заповеднике большая радость. Спустя шесть лет переговоров, оформления всех документов, ожидания в очереди, сюда наконец-то приехала долгожданная самочка зубра – Муника.

В начале 20-го века эти прекрасные и мощные животные находились на грани вымирания, поэтому заповедники по всему миру сплотились в задаче сохранить их на планете. Сейчас популяция насчитывает едва более 5 тысяч голов. В России всего два специализированных питомника, которые занимаются восстановлением этого вида, – Окский заповедник, и основной в стране - Приокско-Террасный, где уже обитают более четырех десятков быков. Девятнадцатилетняя Муника как раз их выпускница.

Перевозка таких крупных животных – процесс очень трудоемкий и сложный. Везли 500-килограммую зубриху из Московской области в Адыгею в специальном закрытом контейнере с вентиляцией. Чтобы Муника не смогла навредить ни себе, ни окружающим, деревянный каркас укрепили металлоконструкциями. Дорога заняла более суток. Время от времени водитель останавливался и сопровождающие проверяли, как вип-пассажир переносит путь.

Перевозка зубра напоминала спецоперацию

- Животное крепкое, здоровое, перенесла с достоинством. В дороге ее кормили, поили, делали остановки, чтобы она отдыхала немного, - рассказал Андрей Стефутин, работающий ветеринарным врачом в Приокско-Террасном государственном заповеднике.

К Мунике относились как к хрустальной и обращались очень бережно даже при таких манипуляциях

На кордоне машину уже ждали сотрудники Кавказского биосферного заповедника. Здесь для нее подготовили вольер, где Муника должна была провести еще один 30-дневный карантин, хотя перед тем как отправить в новый дом, в Московской области ее продержали в изоляции от остального стада такой же срок.

- В карантинном блоке ведется ежедневное наблюдение. Животное обрабатывают от паразитов, чтобы оно было чистое, - поясняют ветеринарные врачи.

За короткий срок знакомства на новом месте обитания Муника уже раскрыла свой нрав и повадки местным биологам. Специалисты считают ее по-зубриному красивой, но и характер у нее отнюдь не кроткий. Муня, как ее ласково здесь называют, активна, смела и любопытна, а еще и строптива.

Мунику считают по-зубриному красивой

Биологи надеются, что рогатая красотка будет более покладиста с Муаром. Это зубр-старожил, проживающий в Кавказском биосферном заповеднике уже 14 лет. Кстати, прибыл Муар сюда тоже из Приокско-Террасного заповедника. Ученые строят большие планы на эту пару, которые должны стать родителями нового поколения кавказских зубров.

Хороший аппетит после дороги - признак хорошей адаптации

- Мы планируем привезти сюда еще одного молодого зубра. Так что надеюсь, что в скором будущем этот вольерный комплекс станет еще более интересным и содержательным, - рассказал заместитель директора по научной работе Кавказского заповедника. Николай Ескин.

Сейчас зубриха осваивается на новом месте и привыкает к незнакомой обстановке. Некоторое время специалисты из Приокско-Террасного питомника проведут в Адыгее, чтобы помочь коллегам в уходе за Муникой. После они будут отслеживать все перемены в жизни своих зубров дистанционно.