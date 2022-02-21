В Краснодаре продают за 600 рублей карту всех бомбоубежищ города

В Краснодаре начали продавать местоположение бомбоубежищ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накал геополитических страстей заставил жителей Краснодара прильнуть к экранам телевизора и внимательно следить за новостями. Мировую политическую повестку не обсуждает только ленивый. Люди, задумавшись о своей безопасности, стали искать адреса бомбоубежищ города. Если раньше их знал каждый житель, то сейчас - единицы. Многие ведь переехали в кубанскую столицу совсем недавно. На таких, еще не освоившихся горожанах, и решили нажиться предприимчивые дельцы.

В социальных сетях появилась любопытная публикация. Для людей, которые больше всего обеспокоены отношениями между Россией и Украиной, появился полный список адресов бомбоубежищ Краснодара. Но, разумеется, отдавать за бесплатно такое добро не собираются. Людям предлагают ее купить. Приобрести карту с отметками укрытий предлагают за 600 рублей.

Люди, которые готовы наживаться на обеспокоенности других, продают карту за 600 рублей.

- Сюда добавлены бомбоубежища только Краснодара. С описанием бомбарей, квадратуры, и общие характеристиками с фото, - уточняет в объявлении продавец. - На карте нанесено 150 бомбарей. Поиском и попаданием во внутрь, наша команда занималась больше 6 лет. Доступ к карте по приглашению на почту, сразу же после оплаты.

При этом есть еще одно предложение, которое обойдется в два раза дороже. За 1500 рублей вам продадут карту, где отмечены все бомбоубежища Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым и ЮФО.

За 1500 рублей можно приобрести версию Pro. В нее уже будет входить Краснодарский край и ЮФО.

Стоит сказать, что бомбоубежища в Краснодаре, действительно, есть. Под новыми домами вряд ли стоит их искать. Как правило, строились укрытия еще в советские времена. А возводили их под заводами, старыми крупными зданиями и муниципальными учреждениями.

Отметим, что эти бомбоубежища не просто подвал. По регламенту там обязательно должна быть вентиляция. Кроме того, есть герметизация дверей, окон и других щелей. Ну и самое главное - подобные укрытия имеют энергетическую автономность. Таким образом, там можно переждать абсолютно любое ЧС.