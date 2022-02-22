У звезды на Порше Анны Миносьян украли из краснодарской квартиры бриллианты и одежду на полмиллиона рублей

Анна Миносьян теперь сама в роли жертвы. Фото: скриншот

«Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...». Наверное, эта бессмертная цитата из советской киноклассики крутилась в мыслях полицейских, когда они записывали показания 45-летней краснодарки, ставшей жертвой домушника. Если верить женщине, то из ее квартиры в элитном жилом комплексе, расположенном в историческом центре города, вынесли оригинальную женскую сумку «Louis Vitton» стоимостью 4,5 тысячи евро, кроссовки «Armani», тоже оригинал, а не подделка, за 18, 6 тысяч рублей, 10-граммовое кольцо из красного золота с редким голубым топазом, золотое кольцо с драгоценным рубином и россыпью из 12 бриллиантов, а также дорогие наручные часы.

- Общий ущерб, который был нанесен женщине, оценен в 182 600 рублей и 4 500 евро, - сообщил подробности «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

То есть драгоценностей и фирменной одежды из краснодарской квартиры вынесли на 570 тысяч рублей. Но сильней всего пострадало женское сердце и доверие, а эти раны никак не оценить. Обокрал несчастную 26-летний знакомый, которого она сама пустила в свою квартиру.

Любовь к красивым и дорогим вещам пострадавшую подводит не в первый раз. В 2013 году Анна Миносьян, а это именно ее обокрал нечистый на руку знакомый, уже попадала в городские хроники. Тогда девушка нарушила все существующие правила дорожного движения, лишь бы поудобней и поближе встать к модному бутику на улице Красной.

Она припарковала свой Porsche Cayenne на встречной полосе центральной городской улицы, а на замечания прохожих разразилась нецензурной лексикой и заявила, что имеет родственников в прокуратуре, в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, а сама работает на Александра Ткачева, руководившего в то время регионом. Журналистам и активистам, а также прибывшему на место происшествия сотруднику ГИБДД, автоледи пригрозила, что «всех запомнила» и возмездие окажется скорым.

Гламурная автохамка моментально стала звездой городских пабликов и действительно, привлекла внимание правоохранительных органов. Правда, в прокуратуре Краснодарского края заявили, что никаких родственных связей между их сотрудниками и грубиянкой Анной не установлено, но поведение девушки они квалифицировали как неподобающее. Надзорный орган взял расследование инцидента под особый контроль.

Также был подан в суд иск от корреспондентов и общественника, которым Анна угрожала расправой. Правда, девушка после скандальной выходки быстро покинула Россию и несколько месяцев скрывалась на дорогих курортах. Удалось призвать к ответу женщину лишь спустя полгода, когда она вернулась в Краснодар.

Звезда интернет-роликов все же принесла свои извинения журналистам и гражданскому активисту. Миносьян заявила, что сожалеет о своем поступке и раскаивается.

Теперь Миносьян сама в роли жертвы и просит полицейских побыстрее найти злоумышленника.