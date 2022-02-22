Афиша мероприятий на 23 февраля 2022 в Краснодаре

Жителей города приглашают принять участие в мероприятиях. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре ко Дню защитника Отечества пройдет масса мероприятий. Часть их них будет организована очно с соблюдением антиковидных требований, часть – в дистанционном режиме.

В Краснодаре в День защитника Отечества пройдут торжественные церемонии возложения цветов и венков к памятникам павшим воинам.

В очном формате в кубанском столице запланированы тематические выставки. Также пройдут спортивные турниры и тематические акции. Например, в школах, колледжах и техникумах проходят организуют «Уроки мужества». Школьникам и студентам покажут художественные и документальные фильмы военно-патриотической тематики. Некоторые педагоги устроят турпоходы, экскурсии по местам боевой славы и памятным местам города.

Кроме того, продолжается краевая эстафета «100 памятных дней». Она приурочена ко Дню Победы и продлится вплоть до 8 мая. В рамках эстафеты благоустраивают мемориальные объекты.

В День защитника Отечества в Краснодаре экспонируют оружие времен Великой Отечественной войны. Например, в сквере учхоза Кубань выставку организовала ассоциация ветеранов МВД при содействии администрации Прикубанского округа и депутата краевого парламента Александра Трубилина. Представленные экспонаты из личной коллекции, собраны участниками ассоциации за многие годы. Здесь можно посмотреть и автоматы ППШ, и винтовки Мосина, и гранатомёты, и знаменитую пушку-сорокапятку, и даже шашку, с которой шли в атаку кавалерийские части красноармейцев.

Краснодарцы могут поучавствовать в крупных краевых онлайн-акциях и флешмобах. В сети проводится акция «Мой герой», пользователи сети могут выложить фотографии одного или нескольких мужчин из своей семьи с рассказом о них под хештегом #МойГерой.

А в рамках онлайн-флешмоба «НашиМужчиныЛучшие» женщины записывают видеопоздравления военным, работникам силовых ведомств, своим коллегам под хештегом #НашиМужчиныЛучшие.