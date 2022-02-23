Уже возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани женщина родила ребенка в ванне и оставила умирать. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, все случилось в одном из частных домов станицы Петровской Славянского района. 38-летняя женщина родила в собственной ванной малыша – на свет появился мальчик. После чего, как полагают правоохранители, она его убила.

- Женщина была примерно на 7-8 месяце беременности. У себя она вызвала преждевременные роды, закрывшись в ванной, родила, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - После родов ребенок был жив. Тогда женщина взяла полотенце и сильно завернула в него новорожденного. Он задохнулся.

Женщина две недели жила с погибшим ребенком, боясь открыть ванную комнату.

После случившегося горе-мать, похоже, впала в ступор. От содеянного у нее случился шок.

- Женщина оставила тело малыша в ванной, заперла дверь, боялась туда заглядывать, - продолжает «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Тело ребенка было обнаружено спустя две недели после убийства.

Известно, что уже возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». В СУ СК по Краснодарскому краю проводятся следственные мероприятия.

Чтобы установить все обстоятельства гибели ребенка, назначена экспертиза. Тело новорожденного отправили на гистологию.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Известно, что женщина работает на местном предприятии, она доярка. На учете ранее не состояла. На иждивении у нее четверо детей. В случае признания вины, женщине грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

КСТАТИ

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