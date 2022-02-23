«Бросил беременную с четырьмя детьми»: что толкнуло женщину на убийство новорожденного, оставленного в ванной на две недели

Никто из соседей не знал, какую тайну женщина прячет в своей ванной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Петровская - небольшая станица, что находится в получасе от Славянска-на-Кубани. Именно здесь произошла страшная трагедия, от которой мороз по коже. 38-летняя Татьяна Сысоева (имя и фамилия изменены - Авт.) мать четверых детей, хладнокровно избавилась от новорожденного сына. Его, по версии правоохранителей, она задушила полотенцем, после чего оставила умирать в ванной... на две недели.

Что толкнуло мать на убийство родного сына, еще будут выяснять следователи. Уже возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Соседи семьи разводят руками. О том, что у них под носом произошло преступление, узнали, когда заметили во дворе женщины сотрудников в форме.

О том, что Татьяна была в положении, замечали многие. Но в декрет не торопилась - боялась потерять работу на местном предприятии, где трудится дояркой.

В частном доме женщина живет вместе с четырьмя детьми.

- Видели, что она с животом ходила. Он не сильно большой был, думали - рано еще рожать. А потом как-то потеряли ее из виду, детишки ее, правда, всегда здоровались. Но, когда узнала, что случилось, я аж побледнела, - рассказывает «КП» - Кубань» пожилая станичница.

Женщина отметила, что соседка всегда казалась ей нормальной, адекватной. К трагедии, считают жители улицы, привели неудачи в личной жизни.

- Не складывалось у нее как-то ни с кем. Она не пьяница, трудяга большая. Попробуй четырех детей прокормить одной! А тут еще и пятый малыш был на подходе, а ее беременную бросили... - вздыхает пенсионерка. - Скорее всего, у нее помутнение рассудка случилось — просто так своих детей не убивают!

В обстоятельствах случившегося продолжают разбираться правоохранители. В СУ СК России по Краснодарскому краю проводится проверка.

По некоторым данным, женщину также проверят на вменяемость. Если вина ее будет доказана, то по закону ее могут приговорить к принудительным работам на срок до пяти лет либо лишению свободы на тот же срок.

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