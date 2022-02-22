«Не хотим свои хаты отбивать от бандитов»: Казачий атаман выступил с громким заявлением

Казаки признательны президенту за мужественное решение. Фото: slavakubani.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. А перед самим подписанием документов, Владимир Путин выступил перед гражданами и объяснил, почему принял именно такое решение.

В Краснодарском крае таким новостям рады. Казачий полковник, атаман Таманского казачьего отдела Иван Безуглый отметил, что этого давно ждало население ДНР и ЛНР.

- В 2014 году, когда я приезжал на Донбасс, ополченцы и казаки, которых я встречал на блокпостах, спрашивали: «Когда же вы нас заберете к себе? Мы хотим в Россию. Мы - русские люди». Еще тогда были такие разговоры. Потом я через два-три года приехал, и опять сразу встречают на границе с вопросом: «Когда же вы признаете нас? Мы же ждем!». Сейчас народ там ликует, кубанские и донские казаки тоже рады этому событию, - рассказал «КП»-Кубань атаман Иван Безуглый. - Это давно должно было случиться, потому что по-другому нельзя. Там живут русские люди, там славянский мир и вера православная. Если мы это все не остановим, то завтра будем на пороге наших хат отбиваться от бандитов.

Безуглов отметил, что независимость ДНР и ЛНР поможет сохранить форпост славянского мира и тысячи жизней русских людей, живущих в Донбассе.

- Это победа, это этап в великом деле собирания земель и возвращения законных глобальных позиций России, - отметил Безуглый. - А санкциями нас пугать не надо. Для меня, что они есть, что нет, – все равно. У нас хватит земли, богатств, у нас есть люди, которые любят трудиться.

Сейчас кубанские казаки собирают гуманитарную помощь беженцам ДНР и ЛНР, находящимся в Ростове. Они также готовы вести продукты и предметы первой необходимости на передовую и поддерживать детские дома в Донбассе.

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